Барабанистът Емил Тасев прави дебюта си с Tesseract

Барабанистът Емил Тасев издава видео проект с 4 композиции, наречен Tesseract. Премиерата му е тази вечер в столичния клуб In the Mood от 20 ч. Предстои Tesseract да се разгърне в албум с още 6 пиеси, а появата му очакваме през есента. За снимките барабанистът се доверява на талантливия режисьор Антон Иванов.

„Когато съм гледал моите светила, винаги са имали някакви материали от студиото и винаги съм мечтал и аз да си направя такъв материал.“ – разкрива Емил Тасев в ефира на Jazz FM. Заедно със своя квартет, който включва брилянтните инструменталисти Владимир Кърпаров (саксофон), Стив Хамилтън (пиано) и Веселин Веселинов – Еко (бас), изпълняват три оригинални пиеси на барабаниста и красивото произведение Huanamaria на покойния пианист и композитор Васил Пармаков. Емил Тасев го определя като свое огромно вдъхновение и обяснява: „Невероятно щастие е да се докоснеш до такъв човек, до такъв талант. За мен той винаги е бил много специален човек, не само музикант. Спокойно мога да го нарека гений.“

Своите колеги в групата описва с думите: „Те са на световно ниво.“ и не крие радостта от съвместното им музициране. За едно от изпълненията – Certain Uncertainty, той кани и специален гост в лицето на китариста Шибил Бенев. Творческия процес барабанистът обобщава с думите: „Беше предизвикателство и в крайна сметка – огромно удоволствие.“



Обложката на Tesseract по дизайн на легендарния Димитър Трайчев

Емил Тасев, чийто интереси го отвеждат до познания по астрономия, квантова физика и религия, създава Tesseract с много интересна концепция. „Тесеракт е геометричната репрезентация на четвъртото пространствено измерение в нашия триизмерен свят.“ – пояснява Тасев и добавя: „Ние сме квартет, четирима души, които се опитваме да надникнем към четвъртото измерение. Не живеем в него, но може да продължаваме да опитваме чрез геометрия, наука, музика, изкуство.“

В албума Tesseract, който предстои да бъде издаден през есента, ще имаме възможност да чуем освен авторската музика на Емил Тасев и пиеси, създадени от неговите колеги в групата. Част от музиката е написана като посвещение на важни за музикантите хора, което оставя отпечатък върху Tesseract и създава атмосфера на силно емоционално преживяване. „За мен този първи албум се превърна в нещо съкровено.“ – споделя барабанистът. Цялото интервю на Таня Иванова с него може да чуете чрез плейъра под основната снимка.