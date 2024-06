Банско джаз фестивал през погледа на доброволеца Мария Василева: „Привлече ме преживяването не просто седем дни джаз, а седем дни джаз в Банско“

Богатата програма на Банско джаз фестивал ни среща с най-големите авторитети, с най-актуалните съвременни артисти и с най-младите таланти, които тепърва ще се утвърждават, на голямата сцена в центъра, на Младежката сцена в парка, на Джаз точки в града и на концерти в хотели – партньори, включва и обучение на „Банско джаз академия“, както и срещи с ветерани сред постоянна експозиция „Джазът в България“. В гладкото реализиране на този огромен проект, организиран от Община Банско и Асоциация Фестивалите в България, важна роля има и екипът от доброволци. „Да бъда доброволец на Банско джаз фестивал ме насочи музиката, различния опит, различното преживяване, атмосферата, която човек трябва да усети, за да разбере. Насочи ме преживяването не само седем дни джаз, а седем дни джаз в Банско.“ – коментира в интервю по Jazz FM доброволецът Мария Василева. Тя откроява приноса към нейното развитие на комуникацията с много хора с различни професии – артисти, технически екипи, публика. „Тя носи много в професионален и личен план.“ – посочва Мария Василева.

Наравно с организаторите, доброволците трябва да предусетят нуждите на участниците в Банско джаз фестивал и да са вече подготвени за това, което дори още не е поискано. „Преживяванията са много, особено динамиката при работата с артистите и доброволците. Винаги има ситуации, които изискват бърза и адекватна намеса.“ – подчертава тя важността на точната реакция на момента. В нейното поле на отговорности са административните задачи при провеждането на самия фестивал. „Миналата година участвах като административно лице и голяма част от дейностите изискваха работа на компютър, боравене с документация.“ Така тя проследява целия процес в многото му направления.

Доброволчеството на Банско джаз фестивал ѝ помага във всяко едно отношение: „Цялото преживяване Банско джаз фестивал е една голяма крачка извън зоната на комфорт. Това учи на гъвкавост откъм умения, време и комуникация, а също така дава невероятно поле за развитие по отношение на културното познание, благодарение на богатата програма с много елементи.“

С Мария Василева с нетърпение очакваме новото издание на Банско джаз фестивал от 3 до 10 август. Jazz FM е медиен партньор.

На основната снимка към публикацията: Били Кобъм на Банско джаз фестивал през 2022 г.