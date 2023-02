„Банско джаз академия“ за втора година кани млади таланти на майсторски класове и за изяви на „Банско джаз фестивал“

Млади таланти от България и от света ще опознаят в още повече детайли джаза, ще почерпят опит и ще получат вдъхновение от някои от най-големите личности в жанра във второто издание на „Банско джаз академия“, част от „Банско джаз фестивал“. В два майсторски класа дневно всеки ден изтъкнати български музиканти и международни звезди от голямата сцена на фестивала ще им разказват за наученото и откритото в своя път в изкуството, ще слушат техните изпълнения и ще им дават насоки, ще свирят заедно с тях. Всеки от проектите, с които участниците се включат в Академията, ще бъде представен на концерт на сцена „Млади таланти“ в градския парк и ще се срещне с публиката два пъти в „Джаз в града“ на централната пешеходна улица „Гоце Делчев“. Младите музиканти имат шанса да излязат и на основната сцена, както се случи миналата година с три вокалистки, поканени от Салвадор Собрал за специално изпълнение в неговия концерт. Вечерите ги очакват джемсешъни със съвместно музициране с участниците във фестивала. „Банско джаз академия“ се организира в партньорство с „Нов български университет“. Jazz FM е медиен партньор на „Банско джаз фестивал“.

Още видеа от Джаз академията и от сцените на фестивала можете да откриете на неговата Фейсбук страница тук.

„Банско джаз акдемия“ даде крила на младите изпълнители, но и не само на тях. Интерес към тези майсторски класове проявяват и утвърдени музиканти.“ – посочи в интервю за Jazz FM Илияна Щерева – председател на Асоциация Фестивалите в България, организатор на „Банско джаз фестивал“ заедно с Община Банско. „Възможността да се срещнат с големите имена от световните сцени е уникална. Българските и чуждестранните участници в програмата на „Банско джаз фестивал“ успяха да направят общество, в което да обменят идеи, да правят колаборации, да създават нови проекти вследствие на установените на фестивала контакти. А Джаз академията даде възможност на младите изпълнители не само да покажат своите умения, но и да бъдат поканени на голямата сцена и в последващи проекти.“ – изведе акцентите Илияна Щерева.

Цветя за преподавателката Стефка Оникян от учениците за рождения й ден

До 31 март е срокът за подаване на заявка за участие, която е публикувана на сайта на фестивала тук. Резултатите от селекцията на журито ще бъдат обявени на 4 април. „Банско джаз академия“ стартира през 2022 г., преподаватели бяха педагозите и вокалистки Стефка Оникян и Вики Алмазиду, а сред лекторите – големи имена като Били Кобъм и работещия в САЩ български китарист Христо Вичев.

Техните насърчителни думи достигнаха до най-широк кръг почитатели на джаза и чрез водещите на основната и Младежката сцена, чрез ефира на Jazz FM и чрез каналите в социалните медии на фестивала и на радиото.

Младежката сцена обогатява музикалното преживяване на „Банско джаз фестивал“ от 2021 г. насам. На нея талантите получават възможност за изява пред свои колеги, пред преподавателите си и пред публика от ентусиазирани и любознателни почитатели на джаза. Така се създават трайни връзки между тях в приятелска и подкрепяща среда. Често концертите са последвани от дълги и интересни разговори, обсъждат се бъдещи сътрудничества. „Започнахме с развитието на Младежката сцена, за да привлечем младите таланти в джаз обществото, което се създава. За публиката се оказа изключително интересно да ги чуят и видят. Има страхотни млади музиканти, които също така бяха разпознати от големите имена.“ – прави ретроспекция на случилото се през изминалите две години Илияна Щерева.

Снимка: Светослав Николов

На сцена „Млади таланти“: Илия Лазаров квинтет – Илия Лазаров (пиано), Георги Ангелов (тромбон), Александър Иванов (барабани), Боян Манолов (бас китара), Сияна Калоянова (вокал) – с преподавателите Вики Алмазиду, Ангел Заберски и Велислав Стоянов, 8 август 2022 г.

От миналата година фестивалът среща с джаза жителите и гостите на Банско и на обновената пешеходна улица „Гоце Делчев“. На две точки по нея ежедневно свирят и пеят младите таланти, има и други занимания като уроци по танци.

Снимка: Светослав Николов

„Джаз в града“ с ансамбъл „Престо“ с ръководител Пенчо Пенчев, 7 август 2022 г.

След концертите на основната сцена музиката на „Банско джаз фестивал“ продължава да звучи на джемсешъни, за да останат артисти и публика още време заедно. В синергия елементите на фестивала представят пред аудиторията и свързват утвърдени и млади артисти, разширяват териториите на джаза, упражняват благотворно въздействие върху градската среда и културната сцена, формират бъдещето на жанра.

Снимка: Димитър Алексов

Ивана Муцкова, Яница Станчева и Александрина Петрова, участници в Академията, са на основната сцена на фестивала като специални гости в заключителния концерт на Салвадор Собрал. Вижте този паметен момент в записа от концертната вечер на Фейсбук страницата на „Банско джаз фестивал“ тук на 4:07:00 ч.

„Опитът от миналата година се прие много добре и тази година получихме доста по-сериозна подкрепа от Национален фонд „Култура“ по програма „Творческо развитие“ за организатори. Младите изпълнители ще имат възможност да получат уроци от утвърдени музиканти, ще имат контакт с тях, ще работят заедно и може би ще се изявяват съвместно в програмата на фестивала.“ – подчерта значението на младежкия модул на фестивала Илияна Щерева.