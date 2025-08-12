Българската формация Postcard гостува на Sofia Jazz Days с най-новата си музика

Младата българска формация Postcard излиза на сцената на кино „Кабана“ тази вечер, за да вземе участие в цикъла концерти Sofia Jazz Days. Събитието е с вход свободен и започва в 20:30 ч. Музикантите ще представят нови пиеси, които подготвят за предстящия си втори албум. „Ще свирим нова музика, което за нас е много добра новина, защото старата музика вече почти ни омръзна. Програмата ще бъде като букет. Ще има основно нови композиции, както и няколко парчета от дебютния ни албум и се надяваме новата музика да добие някаква форма в близкото бъдеще, за да запишем албум. Но времето ще покаже.“ – казва Теодор Тошков в студиото на Jazz FM. Цялото интервю на Таня Иванова с барабаниста на Postcard може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Postcard събират в себе си нуждата от себеизразяване чрез изкуство и ярката им артистична позиция, постигната чрез обща посока. Звученето си определят като модерен джаз, подчинен на традицията от hard bop и bebop теченията от средата на миналия век. Стремежът им е да създават нова авторска музика, в която „новото“ и „авторското“ не са самоцел, а щастливо стечение на обстоятелствата, което ги разкрива като артисти.

Новият им репертоар идва под името Next Steps. Основната идея зад проекта е да съберат тревогите и вълненията, които са били неизменна част от лятното им турне през 2024 и завръщането им в България след дипломирането им в Грьонинген, Холандия, през миналата година. Postcard са Неделчо Нинов (тромбон), Ралица Тонева (алт саксофон), Вилизар Гичев (китара) и Теодор Тошков (барабани). Специални гости на концерта са двама от най-ярките музиканти на родната сцена - Арнау Гарофе Фарас (тенор саксофон) и Димитър Карамфилов (контрабас).

Цикълът концерти Sofia Jazz Days на „Джаз Плюс“ цели за пета поредна година създаване на интересна и с висока художествена стойност програма за софийската публика и гостите на София, за да обогати културния живот в столицата, да предостави среща с един активно развиващ се жанр на заинтересованите и търсещи разнородни публики в града. Sofia Jazz Days са част от Лятната програма на Столична община.