Авторът Феликс Грей и актьорът Джан Марко Скиарети за „Дон Жуан“: разкаяние и опрощение, любознателност и наслада от живота

За това как любовта ни променя разказва чрез вечна история френският мюзикъл „Дон Жуан“ на Феликс Грей. Гледаме го от 28 ноември до 1 февруари в Зала 1 на НДК. Jazz FM e медиен партньор.

„В началото изчетох всичко за Дон Жуан. И след това погледнах към себе си и си казах: „И ти можеш да бъдеш Дон Жуан.“ И знам, че имам малко от героя в себе си. Така че обединих в едно всичко – историята на неговия живот, описаното в книгите, от операта на Моцарт и малко от моя живот. Събрах всичко това и се опитах да изградя герой, който да съблазнява всеки по целия свят.“ – сподели авторът в интервю по Jazz FM. Изпълнителят на главната роля – Джан Марко Скиарети също се позовава на своя жизнен опит при изграждането на образа: „Вярвам, че всяка интерпретация е съставена 40 – 50 % от природата на самия персонаж, която опознаваш, изучавайки абсолютно всичко възможно, относимо към ролята. Дон Жуан е иконичен образ, както споменахте. И след това влагаш собствената идентичност. Опитвам се да намеря общото между себе си и ролята – в този случай това би било любознателността и да се опитвам да се наслаждавам на живота от перспективата, че той не е безкраен. Така че живееш пълноценно всеки ден, ден след ден, със своите страсти и с желанието да се сдобиваш с ново знание.“

„Дон Жуан“ се отличава с подчертана лиричност със запомнящи се песни в цялостен емоционален сюжет. Умението да изградиш такова произведение авторът Феликс Грей описва така: „Музиката е свобода, в нея няма граници, няма правила, можеш да направиш всичко. В това е нейната красота. А когато създаваш мюзикъл, можеш да развиеш всякакви ситуации – музикални и житейски. Невероятно! Затова обичам това, което правя. То е страст. Музиката е страст. Както казах – в музиката няма граници.“ Писането за този сценичен жанр е със своите специфични изисквания: „Има две неща – музиката и текста. Да не говорим само за музиката като Бетовен, Моцарт, всички тези композитори на красива музика. Това, което днес работи, е думите от текста идеално да са в синхрон с мелодията. Всеки тонален акцент е върху специална нота. Ако ги съчетаеш добре, хората никога няма да забравят музиката.“ – казва Феликс Грей.

Интерпретацията на такава характерна роля в многопластов сюжет поставя големи предизвикателства пред пеещите актьори: „В първата част на спектакъла на преден план излиза клишето за героя. Това е важно, за да разбереш историята и това откъде идва той. Във втората част на шоуто идва изкуплението – тук и в този момент излизат наяве истинските чувства на героя относно любовта и страстта. За мен това е огромно емоционално пътешествие, но е необходимо, за да може публиката да разбере историята в цялост.“ – посочва Джан Марко Скиарети.

Действието е обогатено с хореография, поднесена от едни от най-добрите фламенко танцьори на Испания. „В шоуто ни ще видите нещо, което никога не сте виждали в живота си. Дори и аз. Когато започнах работата с хореографа, бях в шок. Не бях виждал нищо подобно. Карлос Родригес е един от най-известните хореографи в Испания. Ще видите нещо много, много, много специално.“ – разказва Феликс Грей. Това въвлича зрителя в действието. Ефекта Джан Марко Скиарети описва така: „Когато сме на сцената, попадаме изцяло в измерението на фламенко танца. Енергията е толкова силна! Всеки път, когато те танцуват на сцената, представят впечатляваща хореография. Привличат вниманието. Копнея да видя как софийската публика ще реагира на спектакъла.“ Ясно е, че ще се влюбим.

На какво ни учи днес историята на Дон Жуан, попитах автора Феликс Грей. „Учи ни на много. Учи ни на това, че може да си най-лошия човек на света, но да се осъзнаеш, да помолиш за прошка и да получиш опрощение. Всичко хубаво може да се случи. Дори най-лошите хора на света да се променят накрая при срещата си с Шефа.“ А какво научава Джан Марко Скиарети като актьор? „Най-важното – и това се отнася до всяка роля – каквото и да играеш на сцената – в този случай – фламенко и фехтовка – е да го направиш реалистично и с лекота. Това е най-фантастичната част на подготовката. Първо учиш елементите отделно и след това ги съчетаваш в цялостно изпълнение. Това са най-трудните моменти от подготовката.“

Your browser does not support the audio element.