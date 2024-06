Атанас Маринов от The Eastern Quartet: „Търсим брилянтността в класиката. Като сложим и балканския привкус, нещата стават още по-красиви“

The Eastern Quartet претворяват през балканската музика класически образци. Произведения от Брамс, Вивалди, Пиацола чуваме първо изпълнени в оригинал от квартета, а след това – разгърнати в стилистиката на Балканите в оригинални колективни аранжименти. Групата е създадена в Швейцария от българина Атанас Маринов. Базирани в Цюрих, те обикалят целия свят със своята уникална музика, участвали са и във Вердиевия фестивал. През последните дни те концертираха с Йордан Камджалов.

„Нашата идеология е такава – ние сме завършили консерватории в Швейцария по други места в света, имаме магистърски степени като класически музиканти, но правим музика с балкански привкус. Никой досега не го е правил. На нас ни се получава много добре. След всеки концерт хората са доволни и в екстаз.“ – разказва в интервю по Jazz FM Атанас Маринов.

На 26 юни от 19 ч. в City Mark Art Center слушаме The Eastern Quartet в трио формат с изцяло нова програма – Вивалди, Паганини, Брамс и още много оригинални аранжименти. „Всяко произведение първо свирим класически, както е написано, от уважение към композитора и към слушателя, за да чуе, че сме класически музиканти. А след това преминаваме в балкански столове. Например, свирим абсолютно цялата „Буря“ от „Годишните времена“ на Вивалди в оригинал, след това повтаряме произведението в размер 11/16, следват сола и завършваме с „Мисията невъзможна“ отново на копаница.“ – разказа Атанас Маринов.

За подбора на репертоара той каза: „Търсим брилянтността в класиката – абсолютната фраза на Вивалди, абсолютния романтизъм на Брамс, абсолютната техниката на Паганини. Като сложим и балканския привкус, нещата стават още по-красиви.“

Повече за събитието: на сайта на City Mark Art Center.