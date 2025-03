Антонина Бонева за проекта „Да израснеш с Панчо Владигеров“ с нейните ученици: „Празник на младостта!“

Антонина Бонева изпълнява със своите ученици творби на Патриарха на българската класическа музика в проекта „Да израснеш с Панчо Владигеров“. Албумът излиза в момента, когато отбелязваме 125 години от рождението на музиканта, а концертът за премиерата му ще бъде на 11 март от 19 ч. в Камерна зала „България“. „Музиката на Панчо Владигеров е изцяло българската душа, с българските ритми. В проекта представяме много красиви пиеси – и най-известните му, и други, за които е необяснимо, че не са популярни.“ – каза Антонина Бонева в интервю по Jazz FM. Тези творби представят тя и нейните ученици, които са лауреати на близо 150 национални и международни конкурса. Днес те шестват по световните сцени, продължават да учат, а един от тях вече и преподава. „Миналата година Теодор Пазов свири в залата на Берлинската филхармония, носителката на над 70 награди Марина Мравова се е изявявала в „Концертхаус“ и в „Моцартеум“ в Залцбург, Мартин Цветков – също в „Моцартеум“, Роберто Руменов спечели най-стария конкурс в Испания като бе обявен за Млад музикант на годината, Елвис Василев е преподавал в Кувейт, а сега – в Националната музикална академия и Националното музикално училище в София. Много се гордея с тях!“ – разказва за постиженията на своите възпитаници Антонина Бонева.

Тя споделя колко изключително щастлива е, че е направила този албум, както заради учениците си, така и заради творчеството на световния Панчо Владигеров: „Ако навремето той е бил невероятно известен в Германия и Австрия, днес колеги от чужбина чуват негови произведения за първи път и питат кой е написал тази невероятно красива музика.“ Този въпрос задава професорът на Марина Мравова, разплакал се, докато слуша в нейно изпълнение „Есенна елегия“. „Панчо Владигеров не би трябвало да е по-малко известен от Дворжак, Сметана и Енеску.“ Към неговата музика като фокус на проекта ги насочва внукът на композитора Панчо Владигеров – младши. Той е сред публиката в Берлин, когато Антонина Бонева и нейните ученици представят предходния проект „Да израснеш с Рахманинов. Друг от внуците на композитора ще се включи в концерта на 11 март, като след програмата от албума ще се присъедини към финалното изпълнение на „Фокстрот“ – първата българска джаз пиеса.

Така музиката на Панчо Владигеров пребъдва 125 години след рождението му. Чувстваме я като част от нашето съвремие, защото тя живо присъства в него, а не е отглас от далечно минало. „Неговата душа е много българска, част от световната. Той е типичният български фолклор плюс цялата палитра на класическата музика. Неговото богатство на хармонии е толкова голямо, че не отстъпва на Рахманинов. Цветовете, багрите, тембрите са толкова разнообразни, че не отстъпват на Дебюси. Освен изцяло българската душа и типично българската музика, той има значението и на световен композитор.“ – посочва Антонина Бонева.

Панчо Владигеров не композира музика като форма, отделена от живота, а като произтичаща от него, пълна с душа. Неговите творби са с посвещения – към Шумен, града на неговото детство, към България, към театъра, към колегите, каквито са по-късните му опуси. В композициите му се чува неговата добронамереност, прокрадва се и нотка на закачка, заложена е органичността на преживяването, в което всичко е важно, но е съвсем естествено и все пак – необикновено. Затова е и в момента, и във вечността, както идва от корена, продължава към следващи върхове и е вечно млад българският дух. Антонина Бонева подчертава, че Панчо Владигеров е учил всичките си студенти да влагат фолклора ни в своите композиции. Когато попитах Милчо Левиев кои думи на учителя му най-дълбоко са белязали неговото творчество, той отговори: „В музиката ви да се усеща българското. Не търсете далеч, съкровището е пред вас.“ И може би от възпитанието в завета на Панчо Владигеров идва и преосмислянето, което той споделя в последните години: „Винаги съм мислил, че Животът е част от Музиката, сега осъзнах, че Музиката е част от Живота.“

Проектът „Да израснеш с Панчо Владигеров“ е реализиран с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Записите са направени в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ от тонрежисьора доц. Павел Стефанов. Партньори на проекта са Софийската филхармония, къща-музей „Панчо Владигеров“ и електронното списание „Въпреки.com“. Билети за концерта се продават на касата на зала „България“ и в мрежата на Eventim.