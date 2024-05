„Антистатик“ показва най-доброто от българската танцова сцена и богата международна програма

От 7 до 23 май в София се провежда 17-то поредно издание на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“. Мотото на събитието тази година е „Повече от един танц“, а тримата съоснователите на „Антистатик“, артистите Ива Свещарова, Вили Прагер и Стефан А. Щерев, обясняват защо: „В света на 17-тия „Антистатик” танцът не е просто акт на себеизразяване, а квантов скок, който преобразява не само пространството около нас, но и всеки вътрешен свят. През танца създаваме нови реалности, преодоляваме стереотипи, заличаваме погрешни представи, свързваме се с другите. Повече от един танц е нужен, за да продължим.“

„Запазихме си идеята, запазихме си свежестта и много ни се искаше фестивалът да продължи. Има упоритост. Кой не е казал, че сме нямали трудности? Имали сме, но сме развили различни програми, които да правят нещата не само интересни за нас, но и за хората, които идват да гледат.“ – разказва Стефан А. Щерев в ефира на Jazz FM. Преди няколко дни той гостува в нашето студио заедно с известния български пърформанс артист Иво Димчев, който посочи за „Антистатик“: „Аз съм обикалял много фестивали по света и едни от най-приятните фестивали, на които съм бил, са тези, които са създадени и организирани от артисти. И понеже и тримата – и Вили, и Ива, и Стефан са артисти, това определено се отразява на програмата и на отношението. Те просто са били от двете страни и знаят какво е и затова според мен и артистът се чувства достатъчно уютно в тази среда на „Антистатик“.“ Иво Димчев се включва тази година във фестивала с българската премиера на своя интерактивен спектакъл Metch, обединяващ визуално изкуство и музика. Заглавието е съкращение от музика, експозиция, текст и хореография. Metch се играе на 17 май в Толоцентрала.

„Антистатик“ стартира с две представления на хореографи, познати на българската публика от предишни негови издания. На 14 май в зала 1 на РЦСИ „Топлоцентрала“ се завръща Зуфит Симон (Германия) с най-новата си продукция - представлението „Радикални мажоретки“, донесло ѝ номинация за престижната германска награда „Фауст“ през 2023 г.

На 15 май в България отново пристига нашумялото немско дуо Верена Билингер и Себастиан Шулц. След като в рамките на Романтичното издание на „Антистатик“ през 2017 г. двамата вдигнаха градусите до червено със своя „Романтичен следобед“, изучаващ хореографския потенциал на целувката, в „hip piece” те насочват вниманието върху „центъра на всички желания и съблазън, двигателя на танца“ в тялото, а именно ханшът и бедрата. На сцената се качват изпълнители с разнообразен опит в различни танцови техники - от африкански танци, афро хаус, ориенталски танци и бели денс през денсхол и различни стилове на хип-хоп до салса и туъркинг – които са посветени в изкуството на люшкане на бедрата.

На 20, 21 и 22 май фестивалът показва три представления, създадени като част от международния проект SEEDS, грижещ се за приемствеността между поколенията в сферата на съвременния танц и дългосрочното обучение на млади танцьори и продуценти.

На 23 май 17-то издания на „Антистатик“ завършва с представлението „Танцови инструкции“ на Моритц Острушняк (Германия). В него хореографът остава верен на еклектичния си стил, в който изпълнителят на сцената неусетно преминава от традиционния танц шуплатлер до балетния скок grand jeté, от работа с краката като при бокса до движения от брейка, от балетен реверанс до скачане на въже, докато неспирният ритъм, задаван от дишането, скачането и звуковата среда обвързва всички тези противоречащи си елементи по неразривен начин в едно цяло.

Освен с вълнуващата международна програма, 17-то издания на „Антистатик“ настоява за „Повече от един танц“ и с провеждането на 4-та Българска танцова платформа и Образователната програма „Без дистанция”, както и с богата програма от паралелни събития. Българска танцова платформа ще се проведе на различни места в София от 16 до 19 май. В течение на четири дни форматът ще покаже работата на 15 български автори, творящи в полето на съвременния танц и пърформанс – Анна Данкова, Вили Прагер, Виолета Витанова, Галина Борисова, Живко Желязко, Ива Свещарова, Иво Димчев, Искра Проданова, Марион Дърова, Росен Михайлов, Силвия Чернева, Станислав Генадиев, Стефан А. Щерев, Стефани Ханджийска и Християн Бакалов.

Пълната програма можете да откриете на antistaticfestival.org, както и в социалните медии. Цялото интервю на Таня Иванова с артиста Иво Димчев и Стефан А. Щерев от „Антистатик“ може да чуете чрез плейъра под основната снимка.