Ансамбъл „Пирин“ с картини от цяла България в Зала 1 на НДК: „Трябва винаги да вървим в подема, даден ни от предците“

Събирателен образ на българските корени представя в спектакъла „Слънце да огрее“ ансамбъл „Пирин“ на 15 март от 19 ч. в Зала 1 на НДК. Заглавието идва от песен от Егейска Македония, а финал ще поставят с изпълнение за залеза на слънцето Бистришките баби, които са специални гости в събитието. Жизнеутвърждаващ и черпещ от изворния български фолклор, спектакълът по красив начин показва жизнената сила на народа ни. В редуващите се картини от различни географски области се съчетават танци, песни и инструментални изпълнения. За изграждането на постановката хореографът Мирослав Димитров – директор и главен художествен ръководител на ансамбъл „Пирин“, използва съвременни сценични изразни средства. Така „Слънце да огрее“ оставя цялостно усещане за хармония в съзидаването, което продължава във времето и което постоянно надграждаме. Билети все още има в мрежата на Eventim и в Билетния център на НДК.

Най-дълга в „Слънце да огрее“ е „Пиринска картина“, в която се включват Банските старчета, има „Родопска приказка“, „Покрай Дунава“ ни среща с власите и турлаците от Северозападна България, „Танци от Караагач“ ни отвежда към Добруджа и Варненско, финалът е с шопската традиция и именно тогава на сцената излизат Бистришките баби. „Доста интересен и впечатляващ е спектакълът.“ – коментира пред Jazz FM ръководителят на ансамбъл „Пирин“ Мирослав Димитров.

Неотдавна ансамбълът получи награда „Кристална лира“ от Съюза на българските музикални и танцови дейци. Историята на „Пирин“ продължава близо 75 години. Ансамбълът е основан от Златко Коцев – баща на вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева.

Снимка: Светослав Николов

Ансамбъл Пирин на празника на Банско, 5 октомври 2025 г.

Мирослав Димитров прави ретроспектива на постигнатото през годините: „Ансамбълът е основан в Петрич и година е работил там, след това се премества в Благоевград. Две години след това го поема проф. Кирил Стефанов. В историята на трупата нейните изпълнения са били гледани от 7 милиона зрители от всички континенти. Имало е търсене, надграждане, невероятен подем на българския фолклор през годините. Тази непреходност остава във времето. Ансамбъл „Пирин“ е национално богатство и трябва много добре да се грижим това никога да не увяхва, винаги да вървим в подема, даден ни от предците.“