Анна Янова-Катур и Боби Вълчев пеят любими джаз дуети премиерно тази вечер в бар Singles

Дуетите са символ на близостта и споделеността, те въплъщават момента, когато сърце говори на сърце. „Магията на дуетите е магията на музиката и на любовта. Това е и магията на живота.“ – описа вълшебството Анна Янова-Катур в студиото на Jazz FM. „Когато магията на музиката е споделена с хора със сходно мислене и чувство, се получава нещо толкова красиво!“ – добави Боби Вълчев. Те са убедени, че програмата, която ще поднесат премиерно тази вечер от 20 ч. в бар Singles, ще е интересна за публиката. В основата ѝ са дуетите на Ела Фицджералд и Луис Армстронг. Техни знаменити песни са в програмата, като Summertime и Cheek to Chеek. Ще чуем и шлагери, вдъхновени от изпълненията на Франк Синатра, Нат Кинг Коул, Майкъл Бубле, Роби Уилямс. Боби Вълчев ще пее и ще свири на пиано, китарист е съпругът на Анна – Джаред Катур, на контрабаса е Димитър Сираков, а на барабаните – Стю Иванов. Специални участници са майката на Анна Янова-Катур – Мира Радева, и нейният музикален партньор Александър Иванов.

