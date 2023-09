Ангел Заберски бигбенд свири авторска музика на лидера в Кино „Кабана“ на 25 септември

Една от малкото възможности да се насладим на музиката на Ангел Заберски бигбенд на живо имаме на 25 септември от 20 ч. в Кино „Кабана“. Ще слушаме музиката на оркестъра, съставен изцяло от солисти, във времена, когато е голямо предизвикателство да поддържаш такъв частен оркестър. „Вече 20-ина години бигбендът съществува и хубавото е, че намираме сили и време да се съберем, да свирим и да представим продукция с художествена стойност.“ – посочи Ангел Заберски в интервю по Jazz FM.

Големият оркестър със своята специфична звучност ни учи как да живеем в единение и хармоничност като част от голяма общност. „Написал съм много музика за бигбенд, това е една от големите ми любови. За концерта съм подбрал най-популярните сред тях, ще има даже и музика за танцуване.“ – покани ни Ангел Заберски.

Излизайки на сцената със своя бигбенд, той е заедно с приятели и съидейници: „Когато застанем на сцената и се гледаме в очите, се вижда професионализмът на всеки един от нас. Това са утвърдени вече музиканти. Всички бяхме доста по-млади, когато започнахме, но ми харесва това, че ентусиазмът не се е изгубил. Това е най-важното!“