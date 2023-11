Ангел Демирев с майсторски клас: „Музиката е непрекъснато движение. Това е красиво, жизнеутвърждаващо и храни духа“

Музиката e път на постоянното развитие и усъвършенстване за китариста Ангел Демирев. Това свое разбиране той предава с изпълненията си в разнообразни проекти, а на 19 ноември – и на майсторски клас, който ще се проведе от 15 до 18 ч. в бар Singles в София. Събитието е организирано от My Music Center. „Музиката е непрекъснато движение. Колкото повече научавам и колкото повече се сблъсквам с нови неща, толкова повече осъзнавам колко много не знам. В този неспирен процес има мистерия и много работа. Това е красиво, жизнеутвърждаващо и храни духа.“ – коментира пред Jazz FM Ангел Демирев. Колкото повече приема от света, толкова повече му дава.

В майсторския клас той ще изпълнява своята музика и ще разказва за нея, ще обсъжда с участващите решенията си за мелодията, ритъма и хармонията, ще отговаря на въпроси. Самите записали се ще могат да представят материала, по който работят, и да получат насоки как биха могли да го развият. Всичко това Ангел Демирев ще направи на основата на своите широки интереси и богатата палитра на музициране, съчетани със задълбочено изследване на музиката – западна, българска и балканска, четвъртонова система – изрежда той. Затова и кръгът на участници не е ограничен – могат да се включат не само китаристи, а и изпълнители на други инструменти, както и почитатели на музиката, които искат да вникнат в творческия процес на създаването ѝ.

В провеждането на майсторски клас Ангел Демирев е мотивиран от желанието си да бъде полезен. Самият той се обогатява с непрекъснато слушане на музика. Привлечен е към нея и към китарата от двама свои учители. От баща си получава основата и става негово естествено продължение като идеология, концепция, разработки на китарата, философия на инструмента и отношение към него. „Той непрекъснато по много фин и елегантен начин ме поставяше в положение да разбера, че това, което правя, не е достатъчно. Много от неговите уроци и сега ми служат в живота.“ Вторият важен преподавател в живота му е неговият учител в НУМСИ „Христина Морфова“ в Стара Загора Жулиен Минков: „На когото съм безкрайно благодарен и винаги ще бъда. Когато ми възложеше задача, трябваше да я свърша по най-добрия и прецизен начин.“

В посвещението си към музиката достига до нейната същност: „Най-важното е искреността към това, което правя – вътрешен процес на ваене на образи в душата, свързан с това да се изправиш пред себе си, да разговаряш със себе си, да видиш всичките си съставни части, които изграждат твоята идентичност, да приветстваш своите недостатъци. Всичко това е свързано с искреност и вяра в Бога.“

Стремежа към издигане на духовността води Ангел Демирев: „Имаме нужда от повече култура в нашето общество, от повече истини, казани чрез изкуството. Защото то създава социални реалности, те на свой ред създават нов живот, премахват разделенията между хората, призовават към сътрудничество между тях. И това няма как да не даде добри резултати. Моето желание е с музиката да израстваме като общество и да използваме различията като най-мощно оръжие да се обичаме, да се опознаваме и приемаме.“

По време на майсторския клас Ангел Демирев ще представи своята музика с два проекта – актуалния акустичен (с Петър Миланов – китара, и Христо Минчев – контрабас) и предходния във фюжън стилистика (с Христо Минчев – бас, и Борислав Петров – барабани). В предаването ни за музика на живо „Джаз емоции“ тази седмица в две части – на 7 и 9 ноември (вторник и в четвъртък) от 21 ч. и с повторение на 11 и 12 ноември (събота и неделя) от 19 ч., представяме новия проект на Ангел Демирев в запис, който направихме на концерта му в Пространство за култура Portrait на 20 октомври. Те изнесоха двучасов незабравим спектакъл, подготовката за който продължи буквално до самото му начало. Тримата се подготвяха в продължение на четири часа, за да отработят прецизно всеки детайл и да дадат най-добър образ на всяка идея. Думите ми за това в ефир бяха последвани от възклицанието на Ангел Демирев: „Снощи свирихме в бар „Контрабас“ – прекрасно място в Стария град на нашия колега Миро Турийски. Свирихме два часа и половина, преди това репетирахме други два часа. Не можах да разбера кога мина времето. Дойдоха хора, слушаха, бяха толкова щастливи. И накрая, когато ми казаха колко сме свирили… Явно за мен времето тече по различен начин. На нас това ни е като подарък и времето ни заедно е благословение.“

Заради тази негова дума споделих с Ангел Демирев своя отговор на първия въпрос, който му зададох: „Музиката е…?“ Музиката е безкрайна благодат. И така продължихме започнатото в подкаста на Portrait и двамата да даваме отговор на важен за живота въпрос.

