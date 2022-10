Аменун Женева представя Soul for Sale - първа самостоятелна изложба от почти 10 години насам

В рамките на една седмица, от 13 до 20 октомври, галерия „Лампион“ (ул. „Кракра“ 2А) ще бъде дом на новите произведения на художничката Аменун Женева. За нея са характерни експериментите в различните стилове и техники на съвременната живопис, както и силна концептуалност и емоционалност, залегнали в нейните работи. Голяма част от картините ѝ са в лични колекции в България и чужбина. Зад гърба си има множество награди и над двадесет самостоятелни изложби. Последните ѝ два силно концептуални проекта - Nomad и Take My Pill, бяха вдъхновени от нейната философия за живота и отношението ѝ към природата.

Сега с „Душа за продан“ Аменун извиква образите на жени, преминали през болезнена житейска метаморфоза, разсякла живота им на две – преди и след. Историите им са коренно различни, героините невинаги са положителните образи, но в изложбата на Аменун през всички им преминава нишка от злато – някъде по-деликатна, другаде – невъзможно да бъде пренебрегната, сякаш за да убеди самите образи, че светят, сияят, озаряват.

„Картините от серията „Душа за продан“ са изблик на моето съзерцание над хората. Хора, които за да се приспособят, „продават“ душата си. Но да се приспособиш, не означава да се примириш, защото колкото и да се старае човек да избяга от същността си, това е невъзможно. Същността е необходимо да се развива, а не да се потиска. Вярвам, че ако човек промени дори едно нещо от същността си, няма да му стигне земният път да промени всичко останало. Винаги мисля какво провокира човек да реагира по определен начин. Вярвам, че зад всяка гротеска стои Красота, погълната от изкривеността на възприятията.“ – казва Аменун Женева.

Освен художник тя е основател и на независимия арт фестивал Part of Heart, чието трето издание през 2019 г. събра артисти като Албена Лимони и Костадин Кокаланов, Капка Кънева, Saint Electric, Васил Кръстев, Дими Деянски, Христо Шомов и мн. др.

