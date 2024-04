Аменун Женева и Христо Кирилов ни провокират да погледнем с други сетива на съвместната им изложба „Клише“

Аменун Женева и Христо Кирилов определят себе си като „двама души, които усещат света и изкуството по сходен начин“. Това е и причината да обединят изкуството си в обща изложба, наречена „Клише“. Експозицията, която включва картини – смесена техника (акварел, злато, креда и туш) и дървени скулптури, може да бъде разгледана до 24 април в уютното пространство на столичната галерия „Лампион“ (ул. „Кракра“ 2А).

За идеята, която стои зад изложбата, двамата автори споделят в ефира на Jazz FM:

Христо Кирилов: „Измислихме заглавието „Клише“ и първото, което си казахме, беше: „Ще разбием клишето с клише.“ Обаче после си задаваш въпроса какво означава да разбиеш клишето. За нас това означава да намериш красотата, светлината в едни повтарящи се цикли от живота ни. Осъзнахме, че всеки един цикъл е клише и по този начин разбиваш клишето, когато успееш да намериш красотата в тази повторяемост но тогава ти си нов човек, с нови очи, с нови възприятия и не си казваш: „Аз това съм го виждал и няма какво да го гледам пак.“ Не, ти си го откриваш наново, преживяваш го наново.“

Аменун Женева: „Това да интерпретираш и да съумееш да преработиш Чайковски, Вагнер, Нина Симон и велики произведения, които сме слушали толкова много, както и Густав Климт, който сме гледали толкова много, но да успееш да ги пуснеш в себе си, да премодулираш, да оставиш светоусещането да работи и да изкараш всичко това, което са те накарали да почувстваш. Това вече е разбиването на клишето.“

