Александра Петкова (вокал) и Борис Петков (пиано) с концерт с джаз стандарти – „импресионистично и много красиво“

Когато неотдавна се събират в подготовката за концерта в джаз клуб In The Mood тази седмица, откриват, че и двамата не могат да се сетят кога са се запознали. Александра Петкова следи изявите на Борис Петков от доста време. „Страшно много го харесвам като музикант!“ – казва тя. За първи път заедно музицират на майсторския клас на Вики Алмазиду в Нов български университет. „Тематиката бе Latin Jazz. Падна ми се невероятно красивата пиеса Dindi да я изпея с него. Когато започнахме, се случи магия. За първи път усетих такава комуникация с музикант. Казах си, че той е човекът, с когото страшно много искам в бъдеще да правя концерти.“ – за първата среща в музиката с Борис Петков разказва Александра Петкова в интервю по Jazz FM.

Случилото се с тях – възможността да се слушат един друг, да се открият и да творят заедно – дава представа колко е подкрепяща вече към младите таланти джаз средата в България. И двамата са сред активните участници на тази сцена. Борис Петков вече се установи като един от водещите джаз пианисти. Александра Петкова все още е ученичка в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ (и вероятно през септември ще стане студентка в Berklee College of Music, където е приета), но бе сред най-любознателните в „Банско джаз академия“, с интерес се включваше във водените от програмния директор на Jazz FM Светослав Николов майсторски класове на големите световни музиканти, участва на сцена „Децата в джаза“ на Банско джаз фестивал, пя и на „Един джаз ден“ на Лятната естрада в Борисовата градина. Преди да навлезе в териториите на джаза, се запознава с вокалистката и колега в Jazz FM Мирослава Кацарова, която чува талантливата певица като жури на национален конкурс за забавна песен в Пловдив. Казва ѝ, че я харесва като глас и присъствие. През миналата година я покани да открие джемсешъна във втория ден на организирания от нея Plovdiv Jazz Fest. „Много неща се случват на джаз сцената. За да може един млад човек да се докосне до тях, трябва активно да ги търси – дали чрез преподаватели или от джемове. Запознах се с много хора именно на такива свирения в In The Mood, HOM’s.“ – разказва Александра Петкова.

Тя започва да слуша джаз преди три години. Запознава се с този жанр чрез Младежки джаз фест София, организиран от Йордан Владев, при когото тогава учи в Art Libitum. „Като чух за първи път Ела Фицджералд, си казах, че искам и аз да пробвам. Тази импровизация ме привлече много. Преди две години започнах сериозно да се занимавам с джаз. Този жанр ми помогна да открия нови дълбочини в себе си, още по-задълбочено да комуникирам с други музиканти. Симбиозата по време на свирене много ме привлича. Когато се слушаме с другите на сцената, стават чудеса. Джазът ни дава това.“ – споделя любовта си към този жанр младата вокалистка.

За концерта в сряда от 19:30 ч. в In The Mood с Борис Петков са подготвили обширен репертоар с пиеси в латино стилистика, суинг, балади. „Те звучат импресионистично и много красиво. Надявам се с тях да докоснем хората.“ – изразява намерението, с което ще излязат двамата на сцената Александра Петкова.