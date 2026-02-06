Албума Papa Told Me с житейските уроци от своя баща представят Антоанела Петрова и Нейчо Петров със столични музиканти в реализиращия се във Варна проект Phonograph

Силен старт на проекта Phonograph с три джаз концерта във Варна. На 16 януари слушахме оригиналната музика на Varna Swing Orchestra Project. „Имахме страхотна публика, която всеки път ни изумява. Виждаме нови и нови лица. Не бихме могли да бъдем по-щастливи. Авторската музика е „разголване“ на хората, които я пишат и няма асоциация с нищо, което хората да познават. А залата бе пълна и те се радваха с нас!“ – сподели за преживяването Антоанела Петрова в интервю по Jazz FM. Тази вечер отново при свободен вход в Campus 90 е второто събитие по проекта, реализиращ се с подкрепата на Община Варна по Плана за възстановяване и устойчивост и с медийното партньорство на Jazz FM. Ред е да чуем на живо албума Papa Told Me на създадения от Антоанела Петрова и брат ѝ Нейчо Петров – Реджи Roger That! Project, посветен на баща им. „Това е музиката, която ни е водила през целия живот, която ни е вдъхновявала. Тя ни е дадена от баща ни, той ни е научил и ни я показал. Решихме, че първият авторски албум трябва да посветим на тези уроци и на неговите напътствия.“ – казва за посвещението Антоанела Петрова.

Към проекта са приобщени и столични музиканти, които тази вечер също ще излязат на сцената, след като участваха в записите на албума. „Това са едни от най-добрите имена на българската джаз сцена и ние сме много щастливи от този факт.“ – казва Нейчо Петров – Реджи. „Изключително е интересна работата помежду ни. Всеки идва със своя опит и поглед от различните градове.“ – добавя Антоанела Петрова. В брас секцията са Мартин Ташев на мястото на Михаил Йосифов, който е ангажиран днес, Димитър Льолев, Велислав Стоянов. В ритъм секцията застават Александър Васев – пиано, Людмил Стойнов – китара, Атанас Попов – барабани, Димитър Карамфилов – контрабас и бас китара. „Влагаме в проекта любов, топлина и страст, много обичаме този екип и много го ценим. От това партньорство се появяват нови идеи.“ – са думите на удовлетворение на Антоанела Петрова.

Третият и последен концерт по проекта ще се състои на 19 март. Под заглавието Call of the Soul към Антоанела Петрова и Нейчо Петров се присъединява още една вокалистка – Розалия Желязкова. „Тъй като минаваме през много стилистики, решихме да сложим шапка соул, госпъл и аренби музиката.“ – представи предстоящото Нейчо Петров.