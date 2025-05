Адриана Бенова с концерт и предстоящ албум Inner World: „Моят вътрешен свят е многопистов“

Вокалистката Адриана Бенова, преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, ще сподели своя „Вътрешен свят“ на концерт и в албум с Калин Жечев, Ясен Василев, Борис Таслев и Атанас Попов. Срещата на живо е на 9 май от 20 ч. в „Шрьодингер“, а записите ще се осъществят на 15 и 16 май в студиото на Константин Кацарски. Специален гост в албума ще е Владимир Кърпаров, изиграл ключова роля в музикалния ѝ път. „Моят вътрешен свят е многопистов. В него успявам да намеря всеки мой различен „аз“. Проектът Inner World представя моите усещания, моите светове, които успяват да съществуват в синхрон в мен самата.“ – споделя вокалистката в интервю по Jazz FM. Многозвучна е и музиката – с джаз поп, соул, ейсид и електронни влияния, които се предават без използването на електроника.

С Калин Жечев и Ясен Василев Адриана Бенова музицира от над 7 години. „Припознах ги като мои верни спътници и хора, които могат не само да продължат моите музикални идеи, а да ги разкрасят, да ги облекат в още по-пъстри краски.“ Привличат Атанас Попов и пъзелът започва да се намества. „Толкова силно емоционално бе неговото включване, че два дни по-късно бях с нова идея за песен. Това вдъхновение не спира изцяло под влияние на другите музиканти.“ Отскоро в проекта се включва Борис Таслев. „Много съм щастлива, че той се разпозна тук.“ Преди това контрабасистът е Димитър Шанов, с когото продължават да творят заедно.

Специален гост в албума ще бъде Владимир Кърпаров – човек с ключова роля в нейното развитие като артист. Когато е ученичка в девети клас в 9. Френска езикова гимназия майка ѝ и баща ѝ – историци, водят с нея разговор за професионалната ѝ насока. „Казаха ми, че ще ми помогнат да се подготвя с историята. Аз ги изслушах и им казах: Искам да уча синтезатори! Те вероятно са изживели шок.“ Но веднага започват да действат. Майка ѝ е била класна на Владо Кърпаров, попитала го как да действа. Когато разбрал, че детето няма подготовка по пиано, синтезаторите отпаднали като вариант. Попитал: „Тя пее ли?“ и ѝ дал телефона на Елена Колева. „Тя ме срещна с джазовата музика и от там е голямата ми любов към този жанр.“ Втори вокален педагог ѝ е Алис Боварян, която ѝ преподава в Националната музикална академия. „Владо, благодаря, че даде толкова хубав съвет в онази далечна 1998 г.!“ – обърна се чрез ефира ни към него Адриана Бенова.

Любовта съм синтезаторите обаче не секва и преди да започне да пише първите си песни, тя композира инструментална електронна музика.