85 години от рождението на Емил Димитров чества Плевен с концерт-спектакъла „Ако си дал“. „Артисти и публика пеем заедно на крака.“ – споделя режисьорът и певец Венелин Андреев

Плевенската общественост чества своя бележит съгражданин Емил Димитров за 85-ата годишнина от рождението му. Редица културни институти в града се обединяват в представянето на концерт-спектакъла „Ако си дал“. Той е създаден с подкрепата на Община Плевен по инициатива на началника на отдел „Култура и туризъм“ Анелия Дечева. През декември той бе изпълняван в два дни по два пъти. „Залата бе препълнена. За нас, артистите, емоцията бе огромна, защото виждахме развълнуваните лица на публиката. Последните песни ги изпяхме всички заедно на крака.“ – разказа авторът Венелин Андреев, който участва и като изпълнител, и като педагог.

На 3 и на 4 февруари отново при вход свободен с покани от Община Плевен концерт-спектакълът ще бъде представен от 19 ч. в общинската концертна зала „Катя Попова“. Честването през декември бе съпроводено и от изложба с лични вещи на Емил Димитров, предоставени от Регионалния исторически музей и Регионална библиотека „Христо Смирненски“, включително статуетката от „Златният Орфей“ за цялостно творчество. „Публиката остана възхитена от това, което направихме. А за нас, артистите, магията бе невероятна! Трогнати сме от интереса на всички. Емил Димитров точно това заслужава. Хората искат да слушат неговите песни много повече, отколкото се изпълняват и излъчват те сега. Впечатляващо е това, което е създал през живота си и ни е оставил като музикално наследство.“ – коментира Венелин Андреев.

В основата на концерт-спектакъла е Общински хор „Гена Димитрова“ с ръководител Анелия Дечева и солистите – Венелин Андреев, Борислав Големанов, Дани Меса, Любомир Дюлгеров, Константина Габровлийска. Специални гости са хор „Звъника“ към Центъра за работа с деца с художествен ръководител и диригент Ваня Делийска, вокалисти от класовете по поп и джаз пеене в Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ с преподавател д-р Доротея Люцканова, Клуб по спортни танци „Зорая“ с ръководители Десислава Йотова и Милчо Петров и балетна школа при НЧ „Съгласие – 1869“ с ръководител Мая Николова. Работата на Венелин Андреев с тези творци преминава леко заради емоционалната връзка – той като дете пее в „Звъника“, а сега преподава в НУИ „Панайот Пипков“. В програмата са 16 песни от репертоара на Емил Димитров, поднесени в нов прочит. Сред тях – „Ако си дал“, „Нашият сигнал“, „Джулия“, „Има любов“. Финалът е със „Само един живот не е достатъчен“ и „Моя страна, моя България“, в изпълнението на която неизменно се включва и публиката, станала на крака.

Песенното творчество на Емил Димитров е тясно преплетено с джаза. От „Нашият сигнал“ на Милчо Левиев му хрумва идеята за етноджаза. „Като я чух, осъзнах, че от тези размери може да се прави джаз. Искрата ми дойде от него и му го казах, когато работихме заедно.“ – разказа той в „Джаз истории“ по Jazz FM.

Милчо Левиев в „Джаз истории“ V: Нови забрани в България, а пътят към САЩ става все по-широк - Jazz FM

Още една връзка с джаза е участието на Огнян Видев в оркестъра на Емил Димитров „Синьо-белите“, както сподели той също в „Джаз истории“ по Jazz FM

Огнян Видев в „Джаз истории“ II: със „Синьо-белите“ на Емил Димитров, в казармата се среща с Веселин Николов, а след още няколко столични проекта става деен участник в пловдивския джаз живот - Jazz FM