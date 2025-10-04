4 of A Kind с премиера на албума All In в Sofia Live Club: „Мислете за музиката като за купон“

Един ден Боян „Бонзи“ Георгиев – син на Васко Кръпката – получава обаждане от сестра си Ена, че проф. Владимир Радулов има здравословен проблем и не може да изнесе планиран концерт в бара на баща им Patches. Затова трябва да се съберат и да свирят заедно с Вихрен Паунов и Миро Найденов. „Хората се изкефиха, пак ни се обадиха. Иво се прибра от чужбина и се включи в нашата група.“ – разказва за продължението в студиото на Jazz FM Боян „Бонзи“ Георгиев.

Името на групата олицетворява това, че всеки има различен бекграунд – от блус през рок и метъл до джаз. Във 4 of A Kind четиримата импровизират в джаза, класическия блус, фънк, рок, фюжън и поп музиката. „Опитваме се да направим нещо около джаз-рок. Като отявлен блус музикант се опитвам да избягам от този стил музика и да направим нещо по-различно. Има и поп, и фънк. Опитвам се, доколкото е възможно, да не свиря блус.“ – споделя Миро Найденов.

Иво Паунов разказва как се е върнал от Нидерландия с теоретично образование и има академични занимания: „В тази група започнах да свиря.“ В още едно измерение на съдържанието на името на групата Миро Найденов добавя, че тук се опитват да съберат силните страни на всички.

„Много се радвам, че работя с тези хора. Свирил съм във всякакви формати и всякакви проекти, но тук се случи нещо, което ми допадна музикално и креативно. Между нас се създаде много хубава симбиоза. Аз се чувствам много щастлив да свиря с тези момчета.“ – удовлетворен е Вихрен Паунов. Той разказа как по препоръка на Иво всички преглеждат своето досегашно творчество и избират материали от него, които да свирят заедно.

Първият сингъл е заснет в Patches, а вторият – на връщане от с. Миндя, когато Бонзи, запленен от красотата на природата, прави видео с главен герой приятелката му.

Албумът All In на групата 4 of A Kind излиза на физически носител под формата на картичка с кюар код, а в плика има още стикер и магнит за хладилник. Премиерата му е с концерт в Sofia Live Club на 4 октомври. Вратите отварят в 20 ч., началото е в 21 ч. Ден преди премиерата излезе и третият сингъл от албума.

4 of A Kind обмислят и лимитиран тираж на винил по поръчка на феновете.