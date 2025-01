30 спектакъла в Нидерландия представи балетът на Държавна опера – Стара Загора, очакваме го в София на 8 април с „Копелия“

30 спектакъла пред препълнени зали в Нидерландия представи между 9 декември и 13 януари Балетът на Държавна опера – Стара Загора. Артистите от международната трупа изиграха 20 представления на „Лебедово езеро“ и 10 на „Лешникотрошачката“, като в 25 от тях на живо съпровождаше Оркестърът на операта под диригентството на Ивайло Кринчев.

„Най-силно впечатление правеше, че абсолютно всичките ни спектакли са продадени на 100 процента. При отварянето на завесата за поклони, винаги публиката стоеше на крака и аплодираше със светнали от радост и от щастие лица. Тропаха, викаха, свиркаха – беше наистина великолепно! Много добро отношение, великолепни отзиви и от публика, и от медии, както и от нашия импресарио. След последния спектакъл той събра трупата, каза на артистите, че са блестящи, че наблюдава израстването им и е изключително впечатлен.“ – разказа художественият ръководител на балета Силвия Томова.

За трети път съставът прославя България в Нидерландия. В Ротердам ги аплодират над 1500 души, в Утрехт те изнасят двоен спектакъл. И още – Маастрихт, Грьонинген, Амстердам… „Забелязах как с всеки един спектакъл нивото се вдига. Артистът, когато попадне в такава ситуация, има друга концентрация.“ – коментира Силвия Томова. С всяка голяма творческа задача трупата расте в своето майсторство. От първата година на балета, възроден от поканената от директора на театъра Огнян Драганов Силвия Томова, в състава са Анелия Димитрова, Фиорди Лоха, Томоки Ишиго. Те са вече премиер солисти, а чужденците – по тяхно желание – и български граждани. Томоки и неговата съпруга – също примабалерина в Стара Загора – Харука Суга, вече имат брак и дори бебе – Миори. Още от приключването на турнето започна организацията за следващото догодина. На 6 декември балетът тръгва на път, като този път към изявите в Нидерландия се готвят и спектакли в Германия и Белгия.

Тези новогодишни турнета обобщават една успешна година и дават заряда за следващата още по-добра. Буквално дни преди да отпътуват танцьорите имаха премиера с „Копелия“ по музика на Лео Делиб на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора. Емблематичното заглавие е първата българска балетна постановка, изиграна на 22 февруари 1928 г. С хореография на Луиджи Мартелета и сценография и костюми на Салваторе Русо, гледаме спектакъла и в столицата – на 8 април от 19 ч. на сцената на Софийската опера и балет.

Дори с репертоарните заглавия балетът предоставя на публиката специални преживявания. На 8 март в Стара Загора в „Спящата красавица“ ще гостуват млади артисти, поканени от Силвия Томова заради отличното им представяне на конкурса „Сара Нора прима“, в чието жури е тя. Така ученици от Националното училище за танцово изкуство в София и Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ във Варна ще излязат на професионалната сцена. „Винаги съм искала да помагам на тези кадри, които ще продължат голямото пътешествие на български балет. Това за тях е голям опит, голяма чест, а защо не – и популярност.“ – коментира Силвия Томова.

На 29 и на 30 април са премиерните спектакли на „Парижки нощи“ в постановка на работещата от години в Германия Донвена Пандурски. Сценографията и костюмите са Павел Шапо. До края на сезона балетът ще направи още една премиера – на „Тракийски мистерии“ по музика на Стенли Станчев с хореография на Ангелина Гаврилова и Филип Миланов. Сценографията и костюмите са на Денис Иванов. Тази постановка, както и още едно премиерно заглавие на операта с активното участие на балета – „Цар Калоян“ от Панчо Владигеров, ще бъде и в летния афиш на театъра. Преди това балета ще видим в още един спектакъл – двойния „Джани Скики“ и „Самодивите“ на Пучини под режисурата на Михал Знаниецки и с хореографията на Силвия Томова, както и във „Фауст“ – опера с кукли. На 14 февруари в специалното събитие за Деня на влюбените „Любов и вино“ на сцената на Държавна опера – Стара Загора също ще участва балетната трупа.

Само преди седмици проектът „Ние сме музиканти“ за работа с деца със специални образователни потребности спечели специално отличие от танцовите награди „Импулс“. Той е създаден от Огнян Драганов, Русалина Мочукова и Силвия Томова и е подкрепен от европейската платформа за иновативни оперни и балетни проекти FEDORA.

Всички събития от календара на Държавна опера – Стара Загора през този сезон минават под егидата на честването на 100 години от създаването ѝ. Своята 70-а годишнина пък отбелязва балетът на операта.