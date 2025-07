22 изложби на дипломираните от НХА. Ректорът проф. Георги Янков: „Академията все повече се превръща и в културна институция“

„НХА все повече се превръща и в културна институция. Доказателство са изложбите на дипломниците ни – 22 на 14 локации в рамките на 40 дни.“ – коментира ректорът на Националната художествена академия проф. Георги Янков в интервю по Jazz FM. В галерийни, музейни и открити пространства в София, Банкя и Бургас от 20 юни до 30 юли се показват дипломните работи на завършилите всичките 19 специалности в изящните и приложните изкуства. В третата си година инициативата на ректора проф. Георги Янков насища градовете със събития и същевременно представя пред обществото новата вълна артисти. Срещаме се с произведенията на над 200 бакалаври и магистри. Всичко е по-различно от обичайното дипломиране с представяне на работата и коментар на проектите в рамките на 3 – 4 часа. „Усилията и крайният резултат от едногодишния труд заслужават да бъдат видени от повече хора. За студентите е още по-голяма отговорност, защото знаят, че се показват сред своите колеги и трябва да са на високо ниво.“ – посочи ректорът проф. Георги Янков.

Пространствата са знакови. Изложбите са в Триъгълната кула на Сердика към Регионален исторически музей – София, галерия „Шипка 6“ на Съюза на българските художници, столичните галерии „Академия“ на НХА, ONE, INTRO, „Сан Стефано“, „Контраст“, ГРАФИКАРТ, NOVA ART SPACE, CREDO BONUM, УНИКРЕДИТ СТУДИО, както и софийското Концептуално пространство ДОМ и градинката „Кристал“, Морското казино в Бургас, Арт център „Банкя“. „Искам да благодаря на отдела „Връзки с обществеността“ начело с Диди Спасова и с Явор Кондов, на проф. Николай Младенов, проф. Здравка Василева и доц. Васил Колев – те направиха цялата тази сложна организация и намериха подходящите пространства за всяка специалност с нейната специфика, за да бъдат най-добре изложени произведенията на нашите дипломници.“ – каза ректорът на НХА.

Проф. Георги Янков бе в нашето студио в деня след церемонията по дипломиране на 26 юни. Изпращайки поредния випуск, той сподели по Jazz FM: „Дипломниците ни осъзнават какъв хубав период е било ученето в академията – мястото, на което се образоват, на което могат да импровизират, да експериментират, да търсят нови изразни средства, свободно да творят с нашите насоки и съвети. Вчера на церемонията подчертах, че от тук нататък им предстои период, в който всеки ден трябва да се доказват. Ще имат срещи с посредствеността, която ще им казва как се прави, как няма да стане, че винаги се е правело по някакъв начин. Те трябва да преодолеят цялата тази инерция, за да си следват своите мечти. Сигурен съм, че с упоритост и с малко късмет ще успеят.“

Ректорът на Националната художествена академия открои тенденцията, че все повече млади хора искат да учат изкуство и то тук, а не в чужбина, че от други страни идват все повече студенти по различни програми, включително „Еразъм +“, че се разработват програми с академията в Ханджоу – най-старата в Китай, че НХА се отваря и стои добре на световната сцена. Децата се ангажират в творчество и на студентите се дава възможност да натрупат опит и да изграждат чувство на отговорност чрез Лятна академия за деца и младежи, която през юли се провежда в Бургас, а през август – в София.

Софийският компонент на проекта „Изложби на дипломираните от НХА – випуск 2025 г.“ е подкрепен по Програма „Култура“ на Столичната община, а изложбата на завършилите филиала в Бургас се провежда с подкрепата на Община Бургас.