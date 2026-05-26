100 год. от рождението на Майлс Дейвис, с когото джазът изкачи няколко стъпала в своето развитие

За своите десетилетия в изкуството Майлс Дейвис промени джаза неведнъж, довеждайки го до фюжън музиката, в която като най-ново течение той е и днес, над половин век по-късно. За да стигне до тук, новаторът започна от бибопа и премина през куул джаза, хардбопа, модалния джаз и джаз рока. Неговото новаторство в световен план намираше и продължава да намира продължители в България – от „Джаз фокус’65“ на Милчо Левиев, през Райчо Иванов и създадената от него Джаз формация „София“ до нашето съвремие, когато за изпълнението си на Sketches of Spain с Бигбенда на БНР Росен Захариев – Роко бе отличен с наградата „Кристална лира“ от Съюза на българските музикални и танцови дейци и Cantus Firmus, а през тази година организира концерт със Стив Хамилтън и младите музиканти Александрос Красидис, Цветомир Радев, Самуил Даскалов и Симеон Симеонов. За Plovdiv Jazz Fest Роко подготвя специален проект, посветен на Майлс. С пиеса на големия световен артист 13-годишният Павел Найденов от Добрич спечели Националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ – Стара Загора.

Когато е на 9 години, Майлс Дейвис получава тромпет като подарък от приятел на баща му, а на 12-годишна възраст, както по-късно споделя, музиката вече е станала най-важното нещо в неговия живот. Той свири в училищния бенд, започва да изучава музикална теория, приет е в Julliard, но пропуска часове, за да слуша по клубовете своя любим Чарли Паркър. В неговата група той скоро постъпва, замествайки Дизи Гилеспи. Още от тогава се проявява с особеното си разбиране за музиката, в която тишината е също толкова важна, колкото нотите. Майлс Дейвис дава на музиката онова, което тя изисква в момента, като съветва по-късно да се свири не това, което е написано, а онова, което го няма на нотния лист. Излизал в началото на самостоятелната си кариера само пред шепа хора публика, в най-късния си период той е знаменитост и се изявява пред стотици хиляди. И продължава да гледа напред – не се връща към гениалната музика, която е създал преди години, с която е възмутил джаз пуристите, но с която е променил развитието на жанра. Това за него е минало, не иска да предлага на хората „претоплена храна“. И в края на живота си остава неразбран от своите съвременници. Отива си от нашия свят, докато работи по албум, в който интерпретира в джазов идиом актуални поп хитове на артисти като Майкъл Джексън и Синди Лопър. И когато му казват, че поп музиката няма място в джаза, той отвръща на критиците, че именно тя е захранила жанра навремето с песни от театралната сцена.

Майлс Дейвис е създателят на един от най-продаваните джаз албуми – Kind of Blue – към днешна дата пет пъти платинен, обявен от САЩ за национално съкровище. Той печели 8 награди „Грами“ от 32 номинации, има три награди от Залата на славата на наградите „Грами“, а през 2006 г. е въведен в Залата на славата на рокендрола. Продължители на неговото дело са безброй музиканти, преминали през групата му, сред които Джон Колтрейн, Чик Къриа, Хърби Хенкок, Били Кобъм, Уейн Шортър, Рон Картър, Джо Завинул, Джон Маклафлин, Джак Дежонет… Междувременно той се утвърждава и като законодател в модата. Както казва: „Трябва да имаш стил във всичко, което правиш – в писането, свиренето, рисуването, модата, бокса, във всичко.“

За наследството на Майлс Дейвис програмният директор на Jazz FM Светослав Николов гостува при Дими Стоянович в предаването „Култура.БГ“ по БНТ заедно с горещия джаз почитател проф. Коста Костов.

