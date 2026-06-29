Звездите на музиката днес честват Би Би Кинг, пресъздавайки половин век по-късно малко познатия негов албум от 1975 г. Lucille Talks Back

50 години след като Би Би Кинг записва малко познатия днес албум Lucille Talks Back, той има ново, юбилейно издание, в което участват артисти от различни поколения – от легендарната госпъл изпълнителка Ан Незби до младите в музиката, като изгрялата в YouTube сензация Кам Антъни – и то двамата в една песен. В Lucille Talks Back B.B. King 50th Anniversary присъстват още големи и любими имена като Ледиси и Ерик Гейлс.

Изпълнителен продуцент е Мишел Ндегечоло, която прави новите аранжименти и пее още в първата песен след откриващата едноименна творба. Тя пък е оставена като инструментална версия с китариста Дойл Брамхол II, известен с работата си с Ерик Клептън и Роджър Уотърс – той е бил на 7 години, когато е излязъл честваният албум.

Новаторски в съчетаването на ритъмендблус и соул, още при издаването си Lucille Talks Back остава като цяло незабелязан в океана от нова музика. Би Би Кинг го продуцира сам, а за изпълнителския състав сформира оркестър, в който има три саксофона, тромпет и флюгелхорн, тромбон, Хамонд орган и пиано, бас китара и барабани. Албумът е издаден от ABC и след това изпада в забвение. През 1988 г. компанията публикува компилация, която носи същото заглавие, но в нея са само някои от песните в албума. И така до скоро, когато почитател на блус легендата се добира до Lucille Talks Back, оценява го по достойнство и го споделя със света като го публикува в YouTube. От там и възниква идеята да се направи римейк с участието на артистите, които днес оформят облика на музиката. Сред тях са още INK, Кори Хенри и Ейвъри Съншайн.

Излизането на албума бе предшествано от специално събитие в Мемфис на 25 юни – деня преди премиерата.

Дата на издаване: 26 юни 2026 г. от Sunday Music