„Зелената седмица“ по Jazz FM: дебютният албум на барабанистката Ивана Куеста е проникновено „Писмо до Земята“

Осъзнатостта на джаз музикантите за жизненоважната връзка човек-природа не е нова тема, но с всяка изминала година тя се разгръща и задълбочава все повече чрез силни музикални послания и концептуални проекти. Един такъв пример е дебютният албум на доминиканската барабанистка и композиторка Ивана Куеста, наречен красноречиво A Letter to the Earth („Писмо до Земята“). „От малка винаги съм обичала природата и бях заобиколена от много дървета, реки и плажове в моята родина – Доминиканската република. Но климатичните промени са реалност и всичко, което преживях като дете, започна да изчезва толкова бързо и сега е само спомен.“ – казва Куеста.

Тя е сред ярките представители на новото поколение в сферата на джаза и импровизационната музика. Завършва Музикалната консерватория на Доминикана през 2015 г., а пет години след това се дипломира и в Музикалния колеж „Бъркли“ в Бостън, където нейни учители са имена като Тери Лин Карингтън, Франсиско Мела и Тия Фулър. През 2022 г. Ивана Куеста е избрана за участие в програмата Next Jazz Legacy, ръководена от Карингтън. Сред менторите в образователната инициатива са Уейн Шортър и Есперанца Спалдинг.

Ивана Куеста записва дебютния си албум A Letter to the Earth заедно с пианиста Крис Дейвис, басиста Макс Ридли и тенорсаксофониста Бен Соломон. Обединява ги както любовта към общуването по важни теми чрез съвместно музициране, така и единомислието им в отправяне на призива към човечеството за промяна и за разрешаване на проблемите, довели до климатичните промени. Групата създава музикална продукция със силна като въздействие звукова атмосфера, базирана на съчетанието между свободна импровизация и електронни елементи.

„Писмо до Земята“ на Ивана Куеста включва 6 оригинални композиции. Първата от тях – Chaos, алармира за хаоса, в който живеем. Тя е последвана от Humans vs Humans – пиеса за високомерното отношение на хората към природата и за безкрайния стремеж към напредък, който често се оказва разрушителен. Третият запис е заглавната композиция, създаваща усещане за изпълнено с лиризъм и преклонение любовно писмо към Земята, нашия дом. Ongoing Cycles пресъздава цикличната повторяемост на отделните процеси в природата, а Duality е за баланса и взаимното допълване между светлина и мрак, между ин и ян, от които е изтъкана нишката на живота. Финал на албума поставя кратката тема Este Lugar („Това място“), озвучена от красивия глас на Паули Камоу. Este Lugar синтезира цялата идея зад създаването на A Letter to the Earth и обединява емоционалната палитра, изграждаща целия проект. По-долу може да прочетете посланието на Este Lugar в превод от испански език на нашия колега от Classic FM Георги Митов – Геми.

Това място

Защо забравихме, че планетата Земя е нашият дом? Изградихме бариери, които ни разделят от дърветата, от реките, от облаците. Вместо да почувстваме слънцето, гледаме видеоклипове с изгрева му през смартфоните. Вместо да погледнем към звездите, нощем ни осветяват екраните.

Защо се отделихме толкова много? Отново се затворихме в собствените си клетки без да забелязваме, че са невидими. Те са оформени от абсолютните идеи, затворените очи, притаеното сърце и безкрайния страх.

Защо нараняваме другите, докато самите ние живеем с толкова голяма болка? Какво трябва да се случи, за да спрем да използваме китовете като материални ресурси, мечките като трофеи и всичко останало като изтривалки, които тъпчем?

Какво да направим, за да се променим, ако сме такива, каквито сме и нищо повече? Защо продължаваме да се държим сякаш сме единственият биологичен вид, когато има толкова много живот на това място?

Дата на издаване на A Letter to the Earth: 7 юни 2024 г. от Orenda Records