За любовта във всичко и любовта между хората: „СуперТрик“ с нова версия на песента „Стъпки“ 35 години след създаването на първообраза

Песента „Стъпки“ на група „Трик“ бе един от големите хитове в края на 80-те. През 2023 г. я слушаме в нова версия с добавен към стиховете на Радой Киров текст на английски език от Ася Чендова. „Стъпки“ е песен, която ни казва какво означава да си жив – да се радваш на света около себе си, да цениш хората, които срещаш и да вървиш заедно с тях, чувайки стъпките им до себе си, да знаеш, че всичко е наред. Именно с увереността в пътя, извървян заедно с ценните хора до теб, получаваме удовлетворението от постигнатото, потвърждават думите на Руми Георгиева: „Много съм щастлива, че нашата изключително популярна песен се появява в този елегантен прочит в нови измерения, нови нюанси и нови емоции. Това го постигнахме заедно с Етиен и Деля. Получи се хубаво произведение, защото сме страхотен екип, защото сме сигурни в себе си и с партньорите, с които сме заедно.“

„Стъпки – Sounds“ на „СуперТрик“ е в ефира на Jazz FM, а в дигиталните платформи можете да откриете тук.

„Стъпки“ „Трик“ изпяват за втория си албум. Тогава техен художествен ръководител е композиторът Найден Андреев разказва Етиен Леви: „Той се грижеше и за вокалното звучене, наблягаше на това, че трябва да правим нови неща, свързани със сценичното поведение и танците. Тогава каза следното: „Вратите към „Трик“ са отворени за всички композитори. Но искам да ме разберете правилно – само и единствено за хитове.“ През 1988 г. „Стъпки“ печели малката „Мелодия на годината“, а на голямата е само излъчена на запис. В този ден, на 22 януари 1989 г., Руми ражда един от синовете си. По това време Етиен Леви е завладян от Ем Си Хамър, от рапа като социално изкуство и част от хип-хоп културата: „Реших да направим песента и в тази версия.“ Обръща се за текст на английски към Ася Чендова – съпругата на Петър Славов. „Тя написа невероятен текст.“ – впечатлен е Етиен Леви.

Когато сега музикантите решават да възродят песента, Етиен случайно открива флашка, надписана „Стъпки“. Пуска инструментала и запява на английски. Деля дава идеята да се съберат двата текста, а също и да се добави звукът на биенето на сърце: „Ние правим заключението, че всичко е любов. Много е хубаво това послание. То е основното, което ме грабна.“ Затова песента завършва с трикратно повторение на думата „любов“. „В английската версия има тежки ситуации – деца, които скачат и играят, но и войници, които стрелят и умират. Тези думи правят препратка към текста на български език: „Стъпки пред прага, стъпки през двора / стъпки на мрачни и весели хора.“ Те открояват липсата на комуникация и на човешко отношение. Ние искаме с тази песен да напомним, че сме деца на нашия Творец и любовта трябва да е движещият ни фактор, че трябва да има хармония и красота в отношенията ни, да загърбим злото и да предизвикаме доброто и светлината да са в нашия живот.“ – силата на посланието откроява Етиен Леви. Според него английският текст спомага песента добре да отразява случващото се сега.

Деля се присъединява към неговите думи: „В нас са заложени контрасти, имаме и бялото, и черното в себе си, но сме толкова еднакви. Това ми направи впечатление, когато чух песента за първи път и много се радвам, че я развихме по този начин, дообогатихме я и стана още по-пълно и по-достъпно за повече хора. Много е важно, че разказваме и на български, и на английски.“

„Стъпки – Sounds“ е създадена с любов песен за любовта. „Тя се получи, защото я направихме с много любов.“ – категорична е Руми. Между двете версии изминават 35 години и в паралела тя вижда как са надградили като хора и като музиканти, късметлии, че сега имат такъв нов глас като Деля. „Ние сме много щастливи, че можахме да създадем толкова въздействаща, емоционална песен, която утвърждава любовта – любовта във всичко и любовта между нас като приятели и като хора.“ – заключава Руми.