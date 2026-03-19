Вокалистката Ло Стийл в албум с китариста Чарли Хънтър и барабаниста Маркъс Фини: „Родени сме да пеем. Песента на свободата няма готов написан текст.“

Вокалистката Ло Стийл записва албум с китариста Чарли Хънтър и барабаниста Маркъс Фини като част от работния процес по създаването на продукцията. Идеята е в тази сесия да се изработи инструменталният съпровод, а след това вокалите да се изпеят отново. Но не се стига до там. „Имаше нещо в синергията помежду ни в студиото. Мисля, че на всички веднага ни стана ясно, че това ще е всичко. Такава е и идеята на албума – автентичност, истина, връзка. Душата не може да бъде произведена, инспектирана и дооправена. Душата просто е. А ти трябва да я оставиш да бъде свободна и да не ѝ пречиш.“ – споделя Ло Стийл.

В такава атмосфера на близост е замислен албумът. Двамата инструменталисти се шегуват с вокалистката как тя свободно борави с трудната за изговаряне дума soliloquy („монолог“) в песен, която разработват.

Естествеността бележи албума Only a Drop („Само капка“) с девет оригинални песни. Идеята в заглавието е за приноса. „Макар да съм само капка в океана на историята, песента ми ще живее в хората, които я слушат.“ – пее Ло Стийл във Freedom Song, която закрива албума.

Лорън Никол Стийл проявява специално внимание към думите. Тя изважда пълното им значение в характерното музикално съчетание на арендби, госпъл и блус, в което особена роля има ритъмът на текста. Родена и израснала в Портланд, Орегон, с музиката си Ло Стийл достига до целия свят. Тя подгрява артисти като Даян Рийвз, Патрис Ръшън, Есперанца Спалдинг.

„Родени сме да пеем. Песента на свободата няма готов написан текст.“ – адресира предизвикателствата на съвремието Ло Стийл.

Дата на издаване: 13 март 2026 г. от Little Village