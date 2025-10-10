Валерия Стоянова – Lerie с оригиналната песен „Всеки ден“: „Нека хората да се събуждат с усмивка и да вярват, че са способни на всичко“

С цялата ведрост в звученето и добронамереност в изразяването песента „Всеки ден“ на Валерия Стоянова - Lerie споделя идеята, че имаш сила, която ще ти помогне да се справиш с всяка задача пред себе си. Тогава всеки ден ще сбъдваме в път пред нас на щастието и любовта.

„Всеки ден“ се появява в резултат на предизвикателство. Валерия Стоянова е дете в семейство на музиканти, които не изискват от нея да продължи в тази професия. „Може би бях на 6 години, когато за първи път докоснах пианото, влюбих се в звука и си казах, че това ще е моят инструмент.“ – разказва тя в студиото на Jazz FM. Имали сме множество срещи с нея в ефира ни, представяйки празнични коледни и великденски песни, в които тя пее първо в проекти на Саша Пейчев, а след това – с Васил Петров. Сега е ученичка в 12-и клас в НМУ „Любомир Пипков“ – София и започва професионалната си кариера на автор и изпълнител на песни с лейбъла Muze Music. „Доста естествено се случи всичко. Щастлива съм, че днес съм обградена от невероятни хора на изкуството. Тепърва предстоят много, много интересни проекти.“ – с вълнение очаква предстоящото тя.

Първият такъв спонтанно се реализира по време на организиран от лейбъла ѝ лагер за писане на песни. „Всеки ден“ поставя силно начало. „Тя се роди още в първия ден на сонграйтинг кемпа на Muze Music. Бяхме страхотен екип артисти. Продуцентът Dexter ми каза, че знае къде е моята зона на комфорт, но ми предлага днес да изляза от нея и да създадем много енергичен трак.“ Тогава Валерия си задава въпроса с каква мисъл се събужда и какво иска да предаде на хората. „А то е вярата ми в Бог, вярата ми в доброто. Всяка дума, която съм изпяла, идва от сърцето ми и цели да вдъхне това разбиране у хората – да се събудят с усмивка и да вярват, че са способни на всичко.“

Само в рамките на деня идеята се превръща в песен. „Това е предизвикателството на кемпа – да се освободиш, да мислиш бързо, да се довериш на хората, с които работиш, и да се забавляваш.“ Тя благодари на хората до себе си в творческия процес – Моисей Стойчев, Георги Велев, Кристиян Костов, Васко Иванов – Dexter. Видеото към песента е свързано със светлината, а кадрите в него напомнят за израстването ѝ като човек и артист. Финалът дава посланието на песента, разказва Валерия Стоянова часове преди премиерата на видеото на „Всеки ден“ в YouTube. Самият сингъл прозвучава за първи път в ефира именно в ефира на Jazz FM и желаем най младата вокалистка да постига многобройни успехи, следвайки мечтите си и изразявайки се така красиво в музика.