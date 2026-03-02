В Side Eye III+ Пат Матини по щедър начин продължава да засвидетелства интереса си към най-младото музикално поколение

Един от най-влиятелните съвременни китаристи и композитори, Пат Матини завинаги промени звучността на китарната импровизационна музика. Той сътвори нови музикални идиоми и изказности, които се превърнаха в стандарти. Матини непрекъснато ни изненадва с едновременно познатото, но ново музициране; създава музика, която звучи като чист планински поток или като движението на лазурната светлина в простора.

В Side Eyes III+ Матини по щедър и благороден начин продължава проекта, чието заглавие се превежда като „Периферно зрение“. Той засвидетелства своя интерес към най-младото музикално поколение и с огромното си великодушие на голям артист подава ръка на млади творци, които да реализират записи заедно с него. Започналата през 2021 г. поредицата той продължава с Крис Фишман – кийборди, и Джо Дайсън – барабани. „Когато влязохме заедно в студиото, осъзнах, че щом звучим толкова добре заедно като трио, сме готови за още нещо по-мащабно. Заради това добавих „плюс“, за да обозначим участието в албума на още 15 музиканти, с които звуковият свят на албума се разраства отвъд първоначалните ни идеи и очаквания.“ – споделя Пат Матини. Сред специалните участници са Бренди Янгър – арфа, както и вокален ансамбъл с лидер Марк Кибъл от Take 6. „Кибъл доведе със себе си невероятна група от певци. Открихме звук, който има дълбока връзка с госпъл традицията. Но слушателите ще чуят значителна част от хармониите и мелодиите, с които се идентифицирам като творец.“ – казва Матини.

Неговият епичен китарен тон отново пронизва пространството с прекрасна оригинална музика. Той с радост описва материала от този албум като толкова благодатен, че може всеки път да се изпълнява по различен начин. На предстоящото си турне ще бъде отново с Крис и Джо „Продължаваме да работим заедно в това наистина интересно музикално време, което споделяме.“

С появата на албума се ражда и неговият лейбъл Uniquity Music, през който ще бъде издаден целият му каталог от 1984 г. до днес. „От години мечтата ми бе да имам място, където да поместя цялото си творчество и всичко да е под една шапка – мой собствен лейбъл.“ – обяснява Матини.

Дата на издаване: 27 февруари 2026 г. от Uniquity Music