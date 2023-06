В проекта си Xander&V Алекс Витков и Валентино Бабат експериментират и откриват бъдещето на джаза с аренби аромат

Към проекта Xander&V Алекс Витков и Валентино Бабат ги отвежда страстта им към модерното в музиката. „Говорихме си да направим нещо заедно, което да е по-западно звучащо и качествено.“ – разказа Алекс Витков в интервю по Jazz FM. В този проект се събират техните интереси към съвремието на музиката с поглед към бъдещето. „Преди две години обсъждахме с Алекс как искаме да създадем нещо от високо качество, което да звучи различно от типичното дуо. Решихме, че е интересна комбинация да вплетем вокалното и инструменталното изкуство на равни нива. Получи се доста добре.“ – добавя Валентино Бабат.

Двамата учат класическа музика – тромпет и пиано, в НМУ „Любомир Пипков“ и се насочват към поп и джаз музиката, непрестанно свирят и слушат много музика в областта на джаза, фънка и ритъмендблуса. Тази основа много им помага. Експериментът ги води в реализацията на проекта Xander&V. „Първоначално се събираме, започваме да предлагаме идеи, за да видим къде ще се срещнем, къде ще се появи искрата за песента. Това се случва по-често като музикална идея. От там всеки започва да добавя нещо от себе си, да импровизира. След това чисто като текст мислим къде искаме да откараме чувството с нашите послания.“ – описва творческия процес Валентино. Алекс добавя още подробности: „След една вечер, изпълнена с много разговори за това какъв да бъде проектът, направихме три сесии у Тино, като представихме своите идеи. Така създадохме четири песни. Темата на All Night Long е на Валентино. Докато си джемихме на хармонията, аз си свирех мелодии. Интрото на песента бе първото нещо, което изсвирих на тази прогресия. Макар да бе нетипично, решихме да го запазим, защото е най-автентичното.“ И така се появява втората песен на дуото.

Първата е Either Way и тя е последната, изсвирена на сесиите. Тук началната идея е на Алекс. „Но това няма значение, защото магията се случва, когато сме заедно.“ – казва той. Текстовете пишат заедно. Водеща роля има Алекс, а Тино оформя окончателния вид, анализирал много текстове на английски език. „И се получи линия в сюжета на двете песни.“ – отбелязва Тино. Режисьорката на видеото Мина Кирилова напипва техни емоционални преживявания, които разказва в две паралелни истории. В All Night Long Алекс за първи път танцува пред камера. Това е, както се изразява, 300 % извън зоната му на комфорт, но решава, че иска да се научи, защото ще му е полезно за в бъдеще. Захари Нанков е хореографът, а времето за подготовка е само 3 месеца. Третият танцьор е Велизар Груев.

Създавайки песните на XANDER&V двамата приятели обсъждат теми, които са близки до тях – за любовта, за връзките, и си помагат във вземането на решения за следващата крачка. Видеата им ги показват, каквито са – част от тъканта на града. В клиповете ежедневието в столицата е оцветено от хората и връзките между тях. Докато работят в проекта Xander&V, двамата са максимално искрени и автентични, убедени, че хората усещат това и откликват. Специалната им благодарност е за техния музикален продуцент Денис Попстоев, когото определят като една трета от музиката си.

Разговора с Алекс Витков и Валентино Бабат водим в предаването „Джаз ден“ на 31 май малко след 10 ч., когато второто им видео – към песента All Night Long, току-що бе дебютирало в музикалните платформи.