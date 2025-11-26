The Light for Days на Джейкъб Колиър: Човекът и Музиката

Истински гений – Джейкъб Колиър – британският мутиинструменталист, певец, композитор и огромен музикален талант след мащабната си продукция Jessie в четири тома, издаде съвършено различен албум. Наречен красноречиво The Light For Days, той представя друго лице на Колиър, прочут със своите дръзки експерименти по отношение на звучността. Тук чуваме изцяло акустична, топла, естествено лееща се музика. С този албум Джейкъб Колиър за пореден път доказва, че простотата и лекотата са най-трудно постижимите състояния на духа. Но веднъж постигнати, артистът, човекът не спира да вярва в тяхното чудо. Новите му записи са акустични и изградени около един-единствен инструмент – китарата. Албумът му включва шест оригинални песни и пет нови интерпретации на произведения на негови идоли като „Бийтълс“, The Beach Boys, Джеймс Тейлър, Джон Мартин и така нататък. Както твърдят неговите издатели, с този албум човек може да се докосне до Колиър в най-чистата му форма, без нужда да надминава себе си, без експерименти до безкрай. Просто той и Музиката.

Снимка: DECCA

The Light For Days е създаден само за четири дни в родния дом на Колиър в Лондон сред стени, отрупани с инструменти. За този албум обаче той се обръща към любимите си акустични китари „Тейлър“ – 5 и 10-струнни. Чрез нестандартни настройки и импровизации той заменя техническата сложност с емоционална близост, но отново изпълнена с вещина и огромна музикалност. Въпреки простотата, към която Колиър се стреми, в този албум отново може да се чуят емблематичните му многогласия и изненадващи обрати в песенните му интерпретации.

Снимка: DECCA

Джейкъб Колиър безспорно е феномен на световната сцена, а музиката му е отвъд всякакви определения. Уменията му да свири на различни инструменти; гласът му, който е овладян и плътен, в същото време контролиран до съвършенство, така, сякаш не е нетемпериран; цялата му завладяваща сигурност в света на музиката – всичко това го превръща в иконична фигура на съвременната музика, в която с лекота се свързват изразни средства от всички музикални жанрове. С новия си албум The Light For Days Колиър се завръща у дома автентичен, готов да споделя своята творческа и човешка уязвимост. Без символи, без метафори. Тук е човекът зад музиката и неговото послание, което се съдържа в думите му: „Мекотата е сила. Когато правим музика заедно, ние се движим, дишаме и вибрираме като едно цяло.“ За самото създаване на албума Колиър споделя още: „Работих толкова бързо, че нямах време да се съмнявам. Просто се доверих на процеса. Резултатът е топъл, суров, може би несъвършен, но истински такъв, какъвто съм аз.“

Снимка: DECCA

Британският музикант стана известен със своята версия на песента на Стиви Уондер Don’t You Worry ‘Bout a Thing през 2013 г., когато е 19-годишен и я представя по свой очарователен начин с мултиплицирани екрани. Тогава той прави силно впечатление на Хърби Хенкок и на Куинси Джоунс – законодателите на популярната джаз музика. Три години по-късно излиза дебютният му албум In My Room, последван от четирилогията Jessie и седем награди „Грами“. Присъствалите на неговите концерти знаят колко зрелищни и музикално интерактивни са, като той дирижира публиката да изпява хармонии и ритми, докато свири или пее. Умението му да превръща почитателите си в един общ цял музикален организъм е сред емблематичните му прийоми по време на лайв изпълненията му.

Дата на издаване: 10 октомври 2025 г. от Decca/„Вирджиния рекърдс“