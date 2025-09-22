Tesseract на Емил Тасев квартет – красиво пътешествие из тайните на вселената и човечността

След като през пролетта Емил Тасев квартет представи видео проекта Tesseract с общо 4 композиции в него, сега групата разширява полето на удоволствието от своята музика, създавайки цялостен студиен албум с общо 10 пиеси. Всички те са изпълнени с виртуозност и единомислие от членовете на квартета: Емил Тасев (барабани и перкусия), Владимир Кърпаров (тенор и сопран саксофон), Стив Хамилтън (пиано) и Веселин Веселинов – Еко (контрабас и бас китара). В Tesseract преобладават композициите на лидера Емил Тасев, а със свои произведения се включват и всички останали музиканти от формацията. В резултат на това сътрудничество слушателят се наслаждава на пъстра и задълбочена музика, със силно емоционално въздействие, която отваря нови пространства за размисъл, открития и пълноценно преживяване.

Концертната премиера на Tesseract в София ще бъде на 24 септември в клуб In the Mood от 20:30 ч., а музиката от албума ще прозвучи на живо и пред публиката в Перник (25 септември, Клуб Maze), Хасково (26 септември по време на Haskovo Jazz Fest) и в Пловдив (27 септември, Jazz Insights).

За да представим Tesseract преди дни в студиото на Jazz FM гостуваха барабанистът Емил Тасев и пианистът Стив Хамилтън. В разговора на Таня Иванова двамата споделят, че се познават от дълги години. Първата им среща е била преди две десетилетия на Джаз фестивала в Банско. „Със Стив се познаваме отдавна и сме много добри приятели. Той винаги е представлявал вдъхновение за мен като човек, приятел и музикант.“ – разкрива за взаимоотношенията им Емил Тасев, а Стив Хамилтън допълва: „Когато най-накрая заживях тук през последните пет години, с Емил веднага се събрахме и започнахме да свирим отново заедно. Мисля, че важното нещо, което научих през годините, е, че можеш да развиеш много силни взаимоотношения за дълъг период, като опитваш различни неща. И този албум по някакъв начин е плод на съвместното ни свирене и всичките идеи, които сме споделяли през цялото това време.“

Освен като инструменталист и композитор на пиесата в албума Skara Brae Стив Хамилтън допринася за Tesseract и с работата си по смесването и мастерирането. За тази част от процеса той разказва: „Опитах се да запазя музиката колкото се може по-естествена и във вида, в който сме я записали, запазих цялата динамика с много малко намеса. Важно беше да има професионален подход, но да остане първоначалното усещане, което имаше по време на записите.“ Сега с появата на Tesseract и достигането му до публиката шотландският музикант спокойно може да се отдаде на удовлетворението от добре свършената работа, удовлетворение, което той описва със следните думи: „Когато започваш такъв проект, никога не знаеш как ще се получи. От самото начало се надявах да стигнем до определено ниво със звука и всичко останало, но до края на процеса нещата надминаха очакванията ми, така че съм супер щастлив.“

Своята радост от появата на Tesseract не крие и лидерът на квартета Емил Тасев: „Целият албум се превърна в нещо много съкровено, стойностно и ценно за всички нас. Не беше никак лесно, но пък удоволствието от двата крайни продукта – видеото и албума, е невероятно и витае усещането за добре свършена работа. За мен този албум е нещо много специално – осъществена мечта точно с тези музиканти, с които съм свирил през годините и с които винаги съм искал да запиша албум. Даже не мога да повярвам, че това се случи.“ „Надявам се въпросният опит за връзка между наука и изкуство да бъде успешен. И може би последната дума ще имат слушателите.“ – допълва още барабанистът.

В създаването на Tesseract са залегнали неговите интереси и познания по астрономия и квантова физика. Оттук идва и заглавието на проекта, което означава четиримерен хиперкуб, „геометричната репрезентация на четвъртото пространствено измерение в нашия триизмерен свят“ (по думите на Емил Тасев). Но през колкото и измерения да ни повежда този албум, през колкото и светове да пътешестваме чрез него, каквито и идеи да изграждат тъкaнта на записите, най-вълнуващият момент от преживяването, наречено Tesseract, си остава човечността. Тя е тук под формата на спомени и музика, посветена на любими хора, приятели и артисти, сред които са Васил Пармаков (Huanamaria), Кето и Румен Тосков (Late Epitaph, комп. Веселин Веселинов – Еко), а с Astera – една от най-красивите и мистични пиеси, Емил Тасев заявява открито „Липсваш ми, мамо!“ Тези лични, съкровени и дълбоко преживени емоции излизат на преден план и чрез опита на Стив Хамилтън по време на звукозаписния процес. Той се включва в него веднага след тежка операция, без да е имал време за възстановяване. „Свиренето на тази музика беше моментно бягство от всякаква болка. Когато свирех, не осъзнавах нищо друго, което се случва. Музиката напълно погълна цялото ми внимание, тя беше нещо като обезболяващо.“ – обяснява пианистът.

Още за силата и лечебното, пречистващо въздействие на музиката разговаряме с Емил Тасев и Стив Хамилтън. Цялото интервю на Таня Иванова с тях може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Дизайнът на обложката на Tesseract е направен от легендарния Димитър Трайчев.