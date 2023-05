Танцуваме „В ритъма“ с Миглена Данова

Песента „В ритъма“ на Миглена Данова ни зарежда с добро настроение и е създадена с любими джаз музиканти. Тя идва от човек, който обича музиката, макар да е с друга професия. Музиката винаги е присъствала в живота на Миглена Данова от малка. „И професията ми е свързана с изкуството. Там моя цел и кауза е да създавам усмивки на хората.“ – казва вокалистката, която работи като зъботехник.

„Всичко стана много спонтанно по време на пандемията, когато всички бяхме затворени в домовете си. Тогава възникна желанието ми за творчество. Със сигурност имах послание, което да отправя към света.“ Посланието е да се освободим от напрежението, да се радваме на живота, да танцуваме и да се веселим. Съавтор на композицията с музикалната идея на Миглена Данова е Ицо Любенов, автор на аранжимента е Михаил Йосифов, в изпълнението с тромпетиста участват Милен Кукошаров – пиано, и Иван Йорданов – саксофон, Ема Данова пее беквокалите.

„Михаил Йосифов е прекрасен човек, когото имах късмета вече да познавам. Преминавайки в любимата ми сфера на джаз музиката, го поканих да направи аранжимента. Той се съгласи, за голямо мое щастие. След това подбра и екипа музиканти.“ Песента е записана в студиото на Алекс Нушев, а видеото към нея е с лятно излъчване и прави препратка към Италия. Негов автор е Станислава Алексиева. Проектът е реализиран с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Миглена Данова вече гледа към следваща песен, „защото създаването на музика е заразяващо чувство“. Предстои ни да чуем нейна коледна песен. А междувременно „В ритъма“ тази седмица достигна до втора позиция в класацията „Топ 20“ на БНР.