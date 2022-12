Танца в музиката вгражда салса групата De Fuego Orchestra в дебютен албум с преживявания от живота „Споделени истории“

„Хвани ръката моя и полети.“, „На този ритъм весел сега се отдай, ако веднъж опиташ, искаш безкрай.“ За танца в музиката ни запалва групата De Fuego Orchestra в първи албум. Формацията възниква от страстта на Димитър Лазаров към салсата. Преди 13 години в съдбовна вечер той решава да подготви изненада с изпълнения на живо в заведението „Салса +“. „Като млад диджей исках да изненадам клуба с музика на живо, но се оказа, че не съм сам.“ Управителят го запознава със съмишленика Юлиан Марков, появяват се и други запалени за идеята. De Fuego e вече факт. В настоящия състав във формацията са още басистът Антон Пиперов и тромбонистът Явор Костов, с които Димитър Лазаров гостува в студиото ни, Мартин Велев – конги и перкусии, Михаил Филипов – пиано. Гост музиканти в албума са Мартина Иванова и Цветина Рангелова – вокали, Алекс Витков – тромпет, Димитър Стоев – тромбон. „Споделени истории“ е мечта, двигател е Антон Пиперов, който им казва, че има възможност за финансиране на групов проект по програма „Музикални инициативи“ на Национален фонд „Култура“. Албумът е озаглавен така по самата му концепция. Мартин Велев дава идеята всеки да излъчи авторска песен – негова собствена история, която останалите да му помогнат да изгради и представи.

De Fuego означава „Съставен от огън“. „Този музикален стил е основно танцувален, създаден е да забавлява хората. Той идва от Куба и Латинска Америка и носи в себе си слънцето.“ – посочва Димитър Лазаров. Дори хармоничните инструменти играят ролята на ударни. „Трябва всичко да е прецизно вплетено, за да е стегнато, ритмично и да провокира към танц. Музиката звучи безгрижна, но изисква дисциплина.“ – пояснява лидерът на състава.

Когато Антон Пиперов идва в групата, единственият латино стил, който е свирил, е боса нова: „Тогавашният тимбалеро Николай Горялов ме спря по средата на първата песен: „Не свириш това, което трябва да свириш.“ И обърна света ми изцяло. А участието беше вечерта. Тази музика е страшно сложна за свирене, в нея няма първи времена. Но когато свикнеш, се освобождаваш и свириш в груува.“ За ролята на тромбона Явор Костов посочва: „Той е специален инструмент, който допълва гласовете и се включва хармонично, загатва теми. Тромбонът е от важните инструменти, винаги има какво да каже.“

Песните в дебютния албум на De Fuego Orchestra разказват житейски истории, те са обичайни преживявания, споделят това, което съпътства нашето ежедневие. Основен текстописец е Димитър Лазаров. „Моят апел към колегите бе да зададат тема – какво си представят, какви да са характеристиките на написаното, какви да са историите.“ Единствено в „Обич“ не успява да претвори в стихове замисъла на композиторите Антон Пиперов и Михаил Филипов, затова само на тази песен думите са написани от Цветина Рангелова. Тя измисля и кантото и в действителност пропява с De Fuego Orchestra.

Моментите заедно прави особено щастлив Димитър Лазаров: „Екипната работа доказано достига най-високи резултати. Един човек е ограничен в рамките на своя талант, колкото и голям да е той. Симбиозата от енергиите и силните страни на цяла група, вече създава нещо по-голямо, както албумът показва.“ Антон Пиперов добавя: „Всичко е много емоционално и цветно. Има танци, песни и усмивки, но и сблъсък помежду ни, за да стане хубав музикален продукт. Това те окрилява да продължиш.“ „Всеки от нас е различен, доста сме контрастни. Всичко, което ни обединява, е любовта към музиката.“ – посочва Явор Костов.

„Споделени истории“ на De Fuego Orchestra е записан от Теодор Янков и смесен от Борислав Бояджиев.