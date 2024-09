Стиви Уондър с песен – призив към своите сънародници: „Да поправим счупеното сърце на нашата нация“

В ключов момент от политическото и социалното развитие на Съединените щати Стиви Уондър издаде песен – призив за действие Can We Fix Our Nation's Broken Heart („Можем ли да поправим счупеното сърце на нашата нация“). Заглавието е с въпрос, но без въпросителната. Съдържанието на песента и нейната емоция не могат да оставят никого безучастен. „Достатъчно ли сме смели да го направим, / за да оставим след себе си един по-хубав свят?“ – пита в песента Стиви Уондър и апелира да не губим своята човечност, припомня, че сме едно семейство. Той създава живи образи с лицата на разплаканите деца по улиците, участващи в протестни маршове, с напрежението, което се чувства във въздуха, с изчезналата любов, на мястото на която се настаняват тъгата и лудостта. „И това трябва да се промени! / Не може да остане така.“ – действието за по-добър живот няма алтернатива, ясно посочва Стиви Уондър. Той ни насърчава да сме щедри в приноса си, задължава ни чрез децата ни, в които е светлината и които заслужават ново начало. Песента ни призовава да не позволяваме светлината да изгасне, защото тогава ще бъдем пометени. „Лъжите ни разкъсват / но в действителност с истина, състрадание и любов можем да поправим счупеното сърце на нацията.“ – казва се накрая в песента. И се отправя призив към действие: „Ключът е в нас.“

Песента е налична във всички дигитални платформи. Издател е Universal Music Group, представена в България от Animato Music.

През 2020 г. Стиви Уондър издаде други два сингъла със социални послания:

Can't Put It In The Hands Of Fate

и Where Is Our Love Song с Гари Кларк джуниър