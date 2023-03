SoulBmoll са „най-много себе си“ в първия си изцяло фънк албум The Funk Hurricane

„Най-соулбемолския“ – така определя новия албум на SoulBmoll The Funk Hurricane фронтменът Момчил Косев. Те се определят като фънк група. „Това е стилът, който най-много ни обединява.“ – категоричен е той в студиото ни.

Първият албум на младежката формация бе с поп и соул окраска, вторият – в аренби стилистика, а с третия те са „най-много себе си“, както се изрази Момчил Косев. Специалното отношение към фънка като към най-любима музика предпоставя насладата, с която те творят. The Funk Hurricane звучи наистина ураганно, но е създаден по-бавно, музикантите са изпипали всеки детайл, след като са решили, че в него няма да правят компромиси. Толкова е чиста тяхната любов! „И в текстовете, и в музиката, и в звученето този път намерихме това, което търсим.“ – напълно удовлетворен от резултата е Момчил Косев.

Още първата среща с албума показва колко много фънк музика жадно са слушали запалените ѝ почитатели, как са попили влияния, колко са признателни на артистите, творящи в този жанр, колко много са дали от себе си. Момчил Косев потвърждава – песните са вдъхновени от най-големите във фънка – Принс, Tower of Power, Earth, Wind & Fire, Jamiroquai, Dirty Loops. Любовта към жанра е и тяхната спойка. „Това е любимият проект на всички членове на групата. Когато имаме участие, нямаме търпение да се съберем, за да говорим, да слушаме музика и да свирим. Това го няма на другите места. Любимо място е SoulBmoll за всички. “ – казва Момчил Кодев – вокал и китари. В групата са още Виктор Викторов – барабани, Емилио Мархолев – бас, Александър Васев – клавишни, Иван Йорданов – саксофон, Мартин Бодуров – тромпет, Владислав Мичев – тромбон, а Миглена Русева, Славина Калканджиева и Божана Спасова са дамското вокално трио.

Когато се съберат на репетиция, засвирват фънк. „Това е естествената музика, която правим, без да трябва да правим.“ Записите са студийни, но са с усещането за живо изпълнение. The Funk Hurricane e приключение, в което са се впуснали с цялата си душа в търсене на щастливо преживяване. В албума има и няколко концептуални песни с ярки социални обръщения към младите хора. Неустомиата сила на любовта е в една от тях, другата, „По-силна“, е за това, което ни изгражда. Тя е с музика на Александър Васев, а текстът е на Славина Калканджиева. „Когато е преживяна история и я разкажеш в песен, е много силна.“ – откроява преминалото от живота в изкуството и върнало се в живота послание. Той припомня, че в предходния албум също има такава песен – „Преди теб“ на Божана Спасова. За „По-силна“ добавя, че тя завършва с най-хубавата брас тема, която са измисляли.

Композициите в The Funk Hurricane са основно на Емилио Мархолев, който има водеща роля като аранжор и е нов член на групата. „Той много умее да създава песни, да подрежда красивите си бас лини, да измисля хармонии, които на мен не ми хрумват като свирещ на хармоничен инструмент. Събрахме се хора, които черпим един от друг. Допълваме се всички, наистина. Това е много важно.“ – подчертава Момчил Косев.

Първи сингъл, който представя албума, е песента Seasons – защото първа е била готова, а и да покажат, че новоприсъединилият се към групата Емилио Мархолев е голям музикант. Текстът е на Момчил Косев, Миглена Русева и Божана Спасова. „И е много любима! На нас ни е любимата от албума.“ – подготвя ни да я чуем с още по-голямо очакване Момчил Косев. Песента е за любовта като чувство, за което няма сезони, създава усещане за завършеност, за едно цяло, реализирало се в пълнота, което се преражда и никога не свършва.

The Funk Hurricane е записан при Владислав Мичев, смесен е от Димитър Ганчев, а мастърът е направен от Юлиян Янев. Като мастъри в тяхната професия ги определя Момчил Косев: „Имаме подкрепа от най-добрите. Да работим с тях е чиста привилегия.“

Албумът е достъпен в дигиталните платформи и ще се продава на флашка, като за първи път ще можем да се сдобием с нея на концерта за промоцията му в Sofia Live Club на 18 март от 22 ч. Тогава на сцената към SoulBmoll ще се присъедини китаристът Христо Нейчев, „защото записах твърде много китари, които не мога да изсвиря сам на живо“, а за едно соло с тях ще бъде проф. Цветан Недялков, с голямо уважение произнася името му Момчил Косев. Към The Funk Hurricane SoulBmoll ще добавят най-любимите си песни от предишните свои албуми. Билети се продават в мрежата на Eventim.

The Funk Hurricane е реализиран с подкрепата на Национален фонд „Култура“.