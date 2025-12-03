Силният дух и невероятната творческа енергия на Джони Мичъл: близо шест десетилетия обединява колекцията Joni’s Jazz в 61 изпълнения – издавани и неиздавани, студийни и концертни, алтернативни и демо версии

Джони Мичъл е един от най-уважаваните и обичани артисти на нашето съвремие заради огромния си талант, многоликата си музика и разтърсващите и вълнуващи текстове, които тя пише и прочувствено изпълнява. В своя път Мичъл често е работил с джаз артисти и дълбоко се е въдхновявала от джаз традицията и импровизацията. През 2025 г. излезе колекцията Joni’s Jazz, която в четири диска, осем плочи или общо 4 часа и половина музика 61 изпълнения представят забележителното ѝ творчество. Тя съдържа селекция от издавани студийни и неиздавани концертни изпълнения, алтернативни версии, демо записи. Джони Мичъл е забележителен артист със силен дух и невероятна творческа енергия, която през годините се разгръща на нови нива. Тя свири по собствен начин, като заради заболяване, през което преминава като дете, има характерни акорди и настройки. А текстовете на песните са поезия, вдъхновена от нейния личен свят. И, докато пее, не спира да рисува и да излага картините си, които често ни препращат към образи на художници като Ван Гог.

Историята на Джони Мичъл започва на 7 ноември 1943 г., когато се ражда в Канада. На 7 години започва да свири на пиано и по-късно споделя, че от малка чува свои мелодии в главата си. На 9-годишина възраст се разболява тежко от полиомелит, и крайниците ѝ са почти парализирани. Чудодейно оздравява, но ѝ остават деформации в пръстите на ръцете, заради които държи китарата по особен начин. Още тогава казва, че болката я прави по-добра и изостря сетивата ѝ. От тогава са нейните желания да рисува и да пише стихове. Завършва колеж по изкуствата в Калгари, където учи основно живопис, но и започва да пее и свири по клубовете там. Заминава за Торонто и през 1964 г. поставя началото на своята музикална кариера. Забременява, омъжва се за певеца Чък Мичъл, който обещава да се грижи за детето ѝ, но нещата се объркват, бракът се проваля и тя дава детето си за осиновяване. По-късно Джони признава, че не е имала пукната пара и е била изключително отчаяна. Затова е решила да продължи да работи. Заминава за Ню Йорк, където се отдава на самостоятелна кариера. Песента Woodstock ѝ носи голяма слава и я превръща в хипи богиня. В края на 60-те и началото на 70-те вече е обявена за явление.

Снимка: Marcy Gensic за Warner Music / „Орфей мюзик“

Колекцията Joni’s Jazz обхваща различни периоди от творческата ѝ кариера. Тук са ярки записи от нейната собствена звукозаписна и концертна дейност, но също от сътрудничествата ѝ с Уейн Шортър, Джако Пасториъс, Хърби Хенкок, Чарли Мингъс. С Мингъс Джони Мичъл се среща в края на 70-те. Той променя завинаги музикалното ѝ мислене, музицирането ѝ и музикалната ѝ философия. В този момент той е вече болен и почти парализиран на инвалидна количка. Чул е от приятели оркестрации на Джони Мичъл и я кани да работят заедно по проект – интерпретация на Четири квартета на Томас Елиът. Това е един от най-големите шансове в кариерата ѝ , но тя се отказва да работят по тази поема и му предлага да запишат свой оригинален албум. Той пише музиката, тя текстовете. Стават приятели, пътуват заедно до Мексико за лечението му, но още преди да е завършен албумът, Мингъс си отива от нашия свят. Тогава Джони пише последния текст и кани за записите на албума Хърби Хенкок, Джако Пасториъс, Уейн Шортър, Питър Ърскин. Между песните разполага кратки записи с гласа на самия Мингъс, предоставени от вдовицата му. Концертно изпълнение на Goodbye Pork Pie Hat бе фокусна песен към колекцията в деня на издаването ѝ. Записът е направен три месеца след издаването на албума – в Santa Barbara County Bowl на 9 септември 1979 г.

Joni’s Jazz обхваща повече от пет десетилетия от творчеството на Джони Мичъл. Най-ранната песен е от 1968 г. – Marcie, а най-новата – Summertime, записана на живо на фолк фестивала в Нюпорт през 2023 г. Това е първият пълнометражен концерт на Mitchel от повече от две десетилетия – силно завръщане, което резонира по целия свят, отбелязват издателите. Колекцията включва и нейни гост-участия в проекти, като наградения с „Грами“ албум на Хърби Хенкок River: The Joni Letters. Специалното посвещение е към Уейн Шортър, отишъл си от нашия свят през 2023 г. „Беше радост да свиря с него. Ще ни липсва, но ще остане жив за мен в тази музика.“ – пише тя на обложката на Joni’s Jazz. На нея са отпечатани редки снимки, а при закупуване на албума от сайта Joni Mitchell - Official Website се получава и ексклузивен арт принт от Joni Mitchell Archives. Миналата година в бележките към албума Joni Mitchell Archives – Vol. 4 Джони Мичъл отбелязва: „Хората ме питат кой ми е любимият ми албум. Ще бъде Joni’s Jazz.“ Сега вече имаме възможност да го оценим.

Дата на издаване: 5 септември 2025 г. от Warner Music/„Орфей мюзик“