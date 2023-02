Със своя версия на песента на Били Екстайн I Want To Talk About You Катрин Ръсел честити Деня на Св. Валентин и отбелязва Месеца на черната история

По случай Деня на Св. Валентин и Месеца на черната история Катрин Ръсел издаде сингъл с песента I Want To Talk About You. Тя е написана от Били Екстайн през 1944 г. и на следващата година е издадена в негово изпълнение с бигбенда му в аранжимент на Тад Дамерън. „I Want To Talk About You е една от любимите ми песни на един от любимите ми артисти – певец и инструменталист, който заслужава да бъде помнен. Избирам песните си по три критерия – текст, мелодия и хармонична структура. Тази песен ми допадна и по трите.“ – споделя Катрин Ръсел.

I Want To Talk About You е знакова в историята на джаза. Тя е с красиви мелодия и текст, дава пространство за импровизация и предразполага към различни прочити. Затова има многобройни кавъри, правени от Ела Фицджералд, Нанси Уилсън, Рей Чарлз, Джон Колтрейн... В 17-членният бигбенд на Екстайн в оригиналното изпълнение са светила като Дизи Гилеспи, Арт Блейки и Декстър Гордън. В първоначалната версия песента звучи като любовна изповед, във варианта на Катрин Ръсел вече я чуваме като музикален образец, поставена на пиедестал. Този подход е характерен за нея – тя се посвещава на музикалната история, изучава я и я съхранява в звукозаписната си, концертната и обществената си дейност. Издавайки песента навръх Св. Валентин и като част от Месеца на черната история, Катрин Ръсел подчертава безсмъртния принос на афроамериканските творци чрез тяхното наследство. Видеото започва с протегнатите ѝ към зрителя ръце на фона на могъщо дърво, което дава и подслон, и живот. След това преминаваме през цялата гора – символ на общността, неизменно с вдигнат към небето поглед – като знак за вярата, призив за гордост и стремеж към светлината.

Песента е записана през октомври 2009 г. с Марк Шейн – пиано, Браян Грайс – барабани, и Лий Хъдсън – бас. Произходът ѝ не се съобщава, но тя явно съпровожда работата по записания точно по това време и излязъл на следващата година албум Inside This Heart Of Mine. И тримата инструменталисти участват в него, но там няма нито една песен в трио. А и тя чисто стилистично не се вписва в нюорлиънския облик на продукцията. Песента не звучи като в работен процес, тъй като има пълна завършеност. Самият факт, че в изпяването има несъвършенства, оставя впечатлението за приятелска среща на четиримата, записали песен за удоволствие. С издаването ѝ сега Катрин Ръсел също така се покланя пред паметта на Браян Грейс, починал само 10 месеца след записа.

Всички приходи от сингъла на Катрин Ръсел са за Джаз фондацията на Америка. А от днес вокалистката е отново в клуб Birdland в традиционно гостуване за Деня на Св. Валентин. До 18 февруари тя ще изнесе общо 10 концерта.

Февруари като месец на афроамериканската история се чества в САЩ от 1926 г., традиционна се отбелязва и в Канада, а днес вече се почита и във Великобритания и Ирландия.

Дата на издаване: 10 февруари 2023 г. от Dot Time Records