Сара Пейчева с първа песен в самостоятелния път като вокалист: Мария Илиева ѝ подарява своята „Любов“

Срещнала се с публиката в работата си с Васил Петров, а също и с младите, но по-големи от нея Валерия Стоянова и Аглея Канева, Сара Пейчева представя първа самостоятелна песен. Тя толкова харесва „Любов“ на Мария Илиева, че след изпълнение на живо решава да я запише, а авторката ѝ я подарява. В изпълнението младата вокалистка е и на пианото, а в квартета са още Иво Тодоров – виолончело, и цигуларите Йоан Анастасов и Анисия Цакова.

Публикувана на 9 април, до днес песента има над 16 000 гледания в YouTube. „И четиримата сме толкова щастливи, че има толкова гледания и силна обратна връзка от публиката.“ – казва в студиото ни Сара Пейчева. Нейните съученици в НМУ „Любомир Пипков“ я посрещат с думите: „Много яка песен!“ „Радвам се, че въздейства така. Когато хората ми кажат тези думи, значи сме успели да им предадем своето чувство. Направихме песента с голямо желание.“ – щастлива от отзвука е Сара Пейчева.

Песента е за любовта, с която живеем пълноценно. За да изпее текста като своя истина, тя внимателно се запознава с него и дни наред го обмисля. „За мен любовта са приятелите ми, музиката, моето семейство.“ – изрежда най-важното тя.

За Сара Пейчева животът е музика – тя аранжира, свири на пиано, пее, а в Националното музикално училище учи контрабас. Тя чувства този инструмент като много важна част от музиката: „Той дава ритъм, тласък, равновесие.“ Пеенето, свиренето на пиано и на контрабас са нейните три стълба. „Не знам в коя посока ще тръгна, не знам накъде ще ме отведе пътят… Но ще разбера!“ – гледа със светло чувство към бъдещето тя.