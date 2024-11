С призив за любов и с надежда за добро бъдеще: концерт на Уитни Хюстън в Дърбан през 1994 г. по повод президентския мандат на Нелсън Мандела за първи път се издава в албум

Молитва за добро бъдеще на Южна Африка в мир и в любов между хората е концертът на Уитни Хюстън в Дърбан през 1994 г., който 30 години по-късно се издава за първи път в албум точно на датата на неговото провеждане – 8 ноември. С надежда за по-светли дни напред отвъд ерата на апартейда певицата, на върха на своята слава, изнася три концерта в Република Южна Африка месеци след встъпването в длъжност на президента Нелсън Мандела. „Щастлива съм, че тук съм с вас, за да отпразнуваме началото на нова Южна Африка – една сбъдната мечта!“ – казва тя в началото на концерта, а в края изразява щастието си, че се е срещнала със своя народ. Концертът излезе и на филм. Една от песните от него, но в студийна версия, стана сингъл на албума – Love Is („Любовта е“).

Докато е в Южна Африка, Уитни Хюстън се среща с Нелсън Мандела и застава до него пред камерите със сълзи в очи. След концерта Дърбан тя пее и в Йоханесбург и Претория пред публика от общо 200 000 души. Всяка песен е призив и съдържа в себе си специално послание. Концертът започва с Love’s In Need of Love Today („Любовта се нуждае от любов днес“) на Стиви Уондър от средата от 70-те, която открива албума му „Песни в тоналността на живота“. След това вокалистката пее хитове от своя репертоар, изпълнява госпъл химни и отново се завръща към обичани свои песни. С всяка една тя намира начина да отправи еднозначен призив – ценете любовта, изпълвайте с нея живота си и светът ще стане по-добър. В един от речитативите Уитни казва: „Прекрасно е, когато любовта дойде в живота ни. Надяваме се тя да продължи завинаги – любов към семейството, към спътника в живота, към приятелите. Любовта е любов, Бог е любов, ние сме любов.“

Снимка: Media24/Gallo Images/Getty Images

Песента на Earth, Wind & Fire Touch the World открива госпъл частта на концерта. Тук тя пее с майка си Сиси Хюстън и с южноафрикански хор. Следва Love Is, която при издаването на албума през 2024 г. става сингъл в нова студийна версия със симфоничен оркестър. Тя започва с въведението: „Когато дойдох в Южна Африка, мислех, че идвам, за да дам нещо. Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много! Била съм по целия свят, но никога, наистина никога, не съм чувствала такава любов, каквато почувствах тук.“ И след това обръщение Уитни Хюстън запява: „Любовта е това, което направим от нея…“ Песента е написана от Карвин Уинанс – един от четиримата братя, сформирали прословутата госпъл група The Winans.

С начина на поднасянето на програмата вокалистката също отправя важни послания. Тя фразира в активно взаимодействие с беквокалистите и гост-участниците, правейки ги равноправни участници, като така показва значението на всеки един и подчертава достойнството на личността. В състава са топ музиканти, някои от които са добре познати на джаз сцената. Китарист е Пол Джексън джуниър, саксофонист е Кърк Уейлъм, тромпетист – Майкъл Патчес Стюарт. Изпълненията звучат като диалози с много сола, а цялостно усещането е за празник на музиката и тържество на духа. „Бог иска сега да направим джем!“ – анонсира тя 9-минутна фънк импровизация по Master Blaster на Стиви Уондър, в която включва и 60-хилядната публика. Отначало плахо, скоро всички запяват мощно и стават общо цяло. Паркът се е превърнал в храм, концертът е свещенодействие. „Вие сте красиви!“ – три пъти им благодари Уитни Хюстън. Във всяко отношение това единение уверява, сплотява, утвърждава.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

С тази своя визита Уитни Хюстън става първият голям изпълнител, изнесъл концерт в Южна Африка след края на апартейда и избирането на Нелсън Мандела за президент. 30 години по-късно мисията за изграждането на по-добър свят продължава – всички приходи от филма и албума фондацията на Уитни Хюстън ще разпредели в каузи за подкрепа на децата в Южна Африка. И така отново певицата ни събира в грижата за по-добър свят.

Дата на издаване: 8 ноември 2024 г. от Sony Music Entertainment и The Estate of Whitney E. Houston

Акценти от концертния албум Whitney Houston: The Concert for a New South Africa (Durban) представяме по Jazz FM в предаването за музика на живо „Джаз емоции“ на 21 ноември от 21 ч. с повторение на 24 ноември от 19 ч.