С множество влияния от чута и изсвирена музика е дебютният албум на Иван Мелин The Beginning of Authenticity

„Този албум е продукт на извървян път. Попил съм много знания и опит от моите учители, от концертите, които съм слушал, и от музикантите, с които съм свирил. Всичко това е повлияло на моя музикален вкус и на начина ми на композиране и свирене.“ – описва почерка си Иван Мелин, представяйки дебютния албум The Beginning of Authenticity.

„Албумът дойде естествено. Не съм искал насила да направя нещо, просто му дойде времето.“ – казва музикантът. The Beginning of Authenticity е с шест негови оригинални композиции и аранжимент на Nardis на Майлс Дейвис.

Иван Мелин го записва със свои много добри приятели, които са и много добри музиканти: Димитър Льолев – саксофон, Мирослав Турийски – пиано, Христо Минчев – контрабас, и Начо Господинов – барабани. Всички те са от Пловдив, където джазът има дълбоки корени и изобщо в чийто дух присъства идеята за свобода на полета. „Много харесвам Пловдив, имам много приятели тук. Избрах да живея тук, върнах се от чужбина. Общувам с музикантите, които живеят в Пловдив и с тях споделяме общи интереси и общи музикални вкусове. Много добре се разбираме. Освен в музиката, сме много добри приятели в живота и си помагаме във всяка една ситуация. Мисля, че това се чува много добре в музиката.“

За влиянието на чешката джазова култура посочва: „Когато заминах да уча джаз в Чехия, се запознах с ново виждане за джаза и композицията. За първи път започнах да изучавам композиция с моя преподавател Ян Ироха, който е изключително нестандартен композитор и музикант. Страшно много сме общували с него за различни похвати, обсъждали сме различни стилове. Като започнах да свиря в „Котача оркестра“, тяхната музика също повлия върху вижданията ми за джаза.“

В Чехия джазът е съвсем естествена част от средата – той звучи буквално отвсякъде. „Там джазът е доста по-разпространен, изучава се повече и се практикува и от аматьори. Затова е много по-вдълбан в обществото, хората повече го възприемат и около теб има повече джаз. Това влияе и на музиканта, и на слушателя.“

Премиерата на The Beginning of Authenticity е довечера от 20:30 ч. в In The Mood, а първото представяне в Пловдив е в събота в Bee Bop Café.