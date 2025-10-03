Ричард Маркс пише и пее джаз в After Hours: „Без аутотюн, без студийни подобрения. Просто човешки същества, които създават музика заедно.“

„Без аутотюн, без студийни подобрения. Просто човешки същества, които създават музика заедно.“ – така описва новия си джаз проект Ричард Маркс. Хитовият изпълнител на баладите Right Here Waiting, Hazard и Angelia 36 години след големия си пробив става поредният поп-рок творец, обърнал се към джаза, както преди това направиха Род Стюарт и Роби Уилямс. Но той отива по-напред. В албума After Hours Ричард Маркс съчетава поравно джаз стандарти и оригинални композиции. Изборът на Ричард Маркс е да работи с джаз квартет и 24-членен оркестър с духови и щрайх. Основният състав е повече от впечатляващ. На пианото е Ранди Уолдман, на барабаните свири Вини Колаюта, басист е Карлитос Дел Пуерта, а китарист – Дийн Паркс. Аранжиментите са на британеца Роб Екхарт, който е работил със звезди като Шер и Габриел, но е много популярен от аранжирането на големи оркестри за заснемани от телевизията концерти на живо. Именно такова сътрудничество в проект на Би Би Си през 2023 г. среща с него Ричард Маркс.

С първите два сингъла – все негови песни – Ричард Маркс заявява многообразие в звученето на 40-те и 50-те. Magic Hour е в латино стилистика и е създадена в съавторство със съпругата му Дейзи Фуентес – родена в Хавана телевизионна водеща и модел, която помага в написването на текста. Тук квартетът е подсилен с конги и перкусии от Джон Стамос. Видеото ни показва звукозаписния процес, паралелно с настроението, което създава. То говори за отношението на Ричард Маркс към джаза в осигуряването на всичко необходимо музиката да зазвучи в най-върховния си вид.

Вторият сингъл от предстоящия джаз албум на Ричард Маркс е първата създадена от него за проекта песен All I Ever Needed в облика на класическия джаз. „Опитах се да напиша песен, която, Франк Синатра веднага би пожелал да запише.“ – споделя Ричард Маркс. Самата обложка е в класическата стилистика на певец пред микрофона в голямо студио. Специален гост в това заглавие е тромпетистът Крис Боти.

Още по-изненадващо от това поп-рок звездата Ричард Маркс да запее джаз е, че албумът няма да излезе за Коледа, както обикновено правят много артисти, за да разширят аудиторията си и да постигнат комерсиален успех. After Hours ще се появи веднага след празниците.