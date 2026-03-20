Раждат се наново при всяко слушане – през личността на всеки слушател, според момента, в който това се случва – песните от албума Heartshaped на Лили Херцман

Датската авторка на песни и вокалистка Лили Херцман възприема музиката като споделено преживяване в момента, като живо същество, което се ражда от духовната връзка между хармонично настроени едно към друго човешки създания.

Песните от нейния нов албум са заченати през 2014 г. и 2015 г. с вдъхновението от партньорството с Аарън Паркс. Оставени са да зреят близо 10 години, поемат първата си глътка въздух в студиото през 2023 г. и заживяват сега, през 2026 г., когато излизат в албума Heartshaped. И те са наистина оформени от сърцето. Когато вокалистката и триото влизат в студиото в Ню Йорк, песните са в съвсем суров вид, без фиксирана форма, за да могат да бъдат изваяни в момента на сътворяването им от Лили Херцман и триото от, както се изразява тя за тях, „възхитителни хора и музиканти“. С Аарън Паркс е дългогодишният му басист Томас Морган и корейският барабанист, който работи на Източното крайбрежие, Йонгкук Ким.

Heartshaped е шести албум в дискографията на Лили Херцман, който ще излезе на 17 април. За него са записани 12 песни, но са избрани само осем. Първият сингъл – Big Heart – излезе на 14 февруари, вторият – Revelation – се появи на 20 март, а третият – The Calling – ще чуем на 3 април. Идеята песните да бъдат записани спонтанно води до привидни дефекти, които обаче утвърждават идеята на вокалистката за музиката. Усещат се моменти на нестабилност, има несигурност, има неизвестност. Чуваш въпроса на един накъде ще поеме музиката, а след това категоричният отговор, който изниква от общото духовно тяло на четиримата. Нищо, сътворено от човека не е съвършено, но е стъпка в безкрайния път към съвършенството. Идеализираната представа за света оформя неговия облик в съзнанието и задава посоката на движение.

Песните са живо преживяване в реално време, те се раждат наново при всяко слушане – през личността на всеки един, докоснат от тях, и според момента, в който това се случва. Всеки път те дават отговор на въпрос за момента на сътворение, какъвто е всеки един миг в живота.

„Heartshaped изследва идеите за връзките, за изменчивостта, за вниманието – към себе си, към другите и към естествения свят. Заглавието отразява водещата идея – да живеещ осъзнато чрез емпатия и вслушване, намирайки се в точката, в която се срещат вътрешната интуиция и споделеният опит.“ – казва Лили Херцман.

