Проектът „Джазът пее на български“ със силен призив да бъдем посланици на красотата

Дългогодишният и обичан от публиката проект „Джазът пее на български“ издаде дебютен албум с 14 световни музикални класики, които блестят ярко със своите оригинални текстове на български език, написани от поетесата Мария Донева и изпълнени от вокалистката Марина Господинова, пианиста Антони Дончев и тромпетиста Венцислав Благоев. „Джазът пее на български“ започва своя път преди 16 години, движен от потребността на самите си създатели и е красиво доказателство за силната ни връзка с тези песни, както и за неограничените възможности за изразяване, които те предоставят на артистите от различни жанрове.

„Това е една различна и много интригуваща гледна точка към пиеси, които се свирят по целия свят ежедневно от всички джаз музиканти. Те затова и се свирят, защото позволяват различен поглед. Всяко едно изсвирване може да бъде различно, а още повече, когато това се комбинира с един изцяло нов текст, това си става една съвсем нова песен.“ – казва Антони Дончев в студиото на Jazz FM.

В селекцията на албума „Джазът пее на български“ попадат заглавия като „Фалшиво тананикане“ (Desafinado), „Една минута лято” (Fotografia), „Кога, кога, кога?“ (Quizas, quizas, quizas), „Всеки ден носи любими неща“ (My Favorite Things), „Не идвай“ (Love Me or Leave Me), „Лято“ (Estate), „Водите на март“ (Aguas de Marco) и др. „В „Джазът пее на български“ ме привлякоха музиката, хората и публиката в съотношение, което е точното, щом не сме се разделили за толкова много време.“ – така Мария Донева обяснява присъствието си в проекта, а за това как музиката отключва думите у нея, тя разкрива: „Старая се да съм полезна на музиката, да не преча, да не затруднявам, да влиза гладко и неусетно като остър нож.“ „Винаги се опитвам да вникна в цялостността на текста в опит да намеря максимално дълбочината му, защото за мен той е не само вдъхновението, но и основната отправна точка, от която започва всичко останало. За мен текстът е всичко и оттам тръгва цялата работа.“ – казва от своя страна Антони Дончев, а Марина Господинова посочва за връзката си с думите и музиката: „С текстовете на Мария е лесно, защото аз пея поезия, много красива при това и нямам търпение да я изпея и хората да я чуят. И когато е на български, е още по-хубаво.“

За последните 16 години животът ни много се промени, включително и с навлизането на изкуствения интелект, но „Джазът пее на български“ ще продължи да очарова публиката със своята автентичност, искреност, неподправеност, споделен опит, дълбочина и емоция, която с лекота се предава на слушателя. Какво даде „Джазът пее на български“ на своите създатели? „На мен ми даде много вяра, много нови приятели. Дотогава имах почти само джазмени за приятели, а сега има и хора, които обичат поезията на Мария Донева. Публиката на джаза се разшири много с нейните фенове. Предполагам, че и публиката на поезията се е увеличила.“ – посочва Венцислав Благоев. „Това, което имам като съкровище и като преживяване, е, че ние сме приятели и имаме много приятели в публиката ни. Научих много за джаза и пред мен се отвори едно голямо, безкрайно и щастливо поле за слушане, изследване и изучаване на себе си.“ – разкрива Мария Донева. „Джазът пее на български“ ми даде едно ново творческо музикално семейство, в което топлината и обичта между нас са олицетворени чрез тази музика. Първо, тези стандарти ни сближават, след това Мария ни изненадва с едни великолепни текстове, които са изключително земни и хуманни.“ – отбелязва Антони Дончев, а Марина Господинова откроява: „Джазът пее на български“ ми даде възможността да изпълнявам красиви текстове. Едно време текстовете се пишеха от поети. Сега това е малко размито, така че нека наново да изведем красивия текст, да го чуем, да разберем колко е важен.“

Тази вечер „Джазът пее на български“ представя своя първи албум с концерт в Sofia Live Club от 20 ч. Почитателите на проекта ще имат възможност да си тръгнат с компактдиска, оформен в мечтателно синьо от легендарния Димитър Трайчев. В обложката на албума той поставя като акцент следните думи: „Когато джаз и поезия се слеят, се ражда любов.“ Настроението и атмосферата в студиото на Jazz FM също следваше пътя на любовта и радостта и неслучайно разговорът завърши с думите, отправени от Мария Донева: „Да бъдем посланици на красотата!“ Цялото интервю на Таня Иванова със създателите на „Джазът пее на български“ може да чуете чрез плейъра под основната снимка.