Предадено ни с майчина обич наследство: 79-годишната Марта Хай, любима вокалистка на Джеймс Браун, се завръща към най-ранните си корени в Jazz & Blues

10 песни, за които казва, че винаги е искала да запише, събира легендарната вокалистка Марта Хай в новия си албум Jazz and Blues, който символично излезе в първия ден на 2024 г. „Помня как майка ми ги слушаше, докато чисти вкъщи. Още я чувам как си тананика мелодиите и пее текстовете.“ – посвещава тя новия си албум на майка си Мери Харвин.

Това е третият албум, който 79-годишната Марта Хай записва с продуцента и инструменталист Майкъл Едел – ценител на изкуството и човек с мисия, както показва историята на съдбовната им среща преди пет години. Известна от работата си с Джеймс Браун в продължение на 32 години, Марта Хай продължава да държи живо неговото наследство, като го записва и изпълнява на концерти. Европейското ѝ турне през 2019 г. е прекъснато от пандемията. „Не можех да оставя една пандемия да ме спре. Молех се да се появи решение и чаках отговор.“ – споделя тя. В този момент с предложение да запишат албум към нея се обръща дългогодишният ѝ почитател Майкъл Едел. В Сан Франциско той има собствена група Grey and the Hit Me Band. Двамата са се срещнали за първи път през 1967 г., когато той се промъква в бекстейджа на концерт на Джеймс Браун на стадиона в Маями. Повече от половин век по-късно са отново заедно – в студиото за записите на Back to Your Senses. Албумът поставя ново начало за вокалистката и обобщава всички посоки в музикалното ѝ творчество – блус, фънк, соул и диско.

Got My Senses Back with Grey and the Hit Me Band by Martha High with Grey and The Hit Me Band

Марта Хай пее повече от 32 години с Кръстника на соул музиката Джеймс Браун и е най-дълго останалата в негова група вокалистка. Тя се присъединява към турнето му на 19-годишна възраст през 1964 г. като част от триото The Jewels, с който започва професионалната си кариера. В продължение на няколко години групата не успява да се доближи до успеха на хита си Opportunity и се разпада.

Марта Харвин, както е истинското име на вокалистката, изразява желание да остане с Джеймс Браун. Той е повече от щастлив, като ѝ предлага да се нарича с псевдонима си Хай, с който е вече много известна. За специалното отношение на Браун към нея свидетелства изборът му с техен дует от 1977 г. да завърши компилацията с продуцирани от него песни на бележити вокалистки James Brown’s Original Funky Divas, излязла през 1998 г. В тяхно изпълнение песента Summertime се превръща в носител на силни социални послания в нова емоция. Мечтанието за един прекрасен нов свят, изразено в „Порги и Бес“ преди много десетилетия, е в развалини. „Знаеш ли, Марта, аз съм толкова отвратен, защото Майката Природа не ни е създала, за да правим това. Бог не ни е сътворил, за да унищожаваме дарената ни от него красота и да я изхвърлим от живота си.“ – гневен от човешкото безумие започва Джеймс Браун разговора си с Марта Хай в интродукцията на песента. Тя отвръща: „Прав си, Джеймс, безобразно е да има толкова бедност, да замърсяваме природата, да водим войни и да причиняваме разрушения.“ Време е да се променим. Браун ни призовава: „Можем да намерим път заедно!“ Да казваме на хората, че ги обичаме, да ги наричаме братя и сестри, дава пример той в продължението на диалога. И в изпълнението им драматизмът в настояването на Джеймс Браун да тръгнем по нов, посочен ни от Бога път, среща светлината в гласа на Хай в недостижими висоти – и това показва колко много можем да се приближим до своя Създател, ако разтворим криле.

Докато е с Джеймс Браун, през 1979 г. Марта Хай издава и едноименен диско албум, в който изразява друга своя страст – танца. Втори неин цялостен албум излиза чак през 2008 г. във Франция, когато за записите на плоча я кани винтидж соул и фънк групата от Бордо The Shaolin Temple Defenders. Минали са две години от смъртта на музикалния ѝ спътник и неин приятел. Тя осъзнава, че е крайно време да се завърне на сцената и го прави с озаглавен именно така албум – It’s High Time. Той излиза през 2009 г. – 30 години след първия. Точно в този период е във възход ретро естетиката, а Марта Хай е преоткрита и във Великобритания, където фънк групата Spеedometer издава с нея Soul Overdue през 2012 г. Заглавието посочва твърде закъснялото завръщане към ранния облик на соул и фънк музика с корени в блуса. И в този, и в следващите си албуми Марта Хай пее песни от едно отминало време, които вярва, че трябва да звучат и сега. Те идват с послания, от които имаме нужда повече от всякога и пренасят в съвремието стилове от 60-те и 70-те години. Пример за това е Singing for the Good Times от 2016 г. с темите за любовта, която трябва да проявяваме на всяка цена, за доверието, в което можем да разчитаме на човека до нас, за предизвикателствата пред жените, развити в ритъм енд блус и дори психеделичен соул песни. Тази линия Марта Хай продължава през следващите години с трибюти към великите вокалистки от 60-те и към Джеймс Браун.

Jazz and Blues by Martha High with Grey and the Hit Me Band

В Jazz and Blues тя се завръща към най-дълбоките си корени – в джаз и блус музиката, които открива и обиква чрез майка си. Затова и албумът е озаглавен само с имената на тези жанрове. В него са по-познати стандарти и малко известни песни, които Марта Хай предава на слушателите с майчината обич, в която ги е чула за първи път.

Дата на издаване: 1 януари 2024 г. от Michael Edell