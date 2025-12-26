Посветена на Ню Орлиънс, песента „Всеки танцува там“ на Марина Господинова е призив „да сме близо до себе си, да се обичаме, да си обръщаме внимание“

Новият сингъл на Марина Господинова „Всеки танцува там“ е израз на любов към корените на джаза във всяко отношение – към Ню Орлиънс и неговото настроение, към джаза като жанр и начин на изразяване, към начина на живот, в който празнуваме всеки миг. Тя създава усещане за близост със себе си, от липсата на което страдаме и се дисбалансираме. „Да сме близо до себе си, да се обичаме и да си обръщаме внимание.“ – обобщава призива ѝ Марина Господинова. Димитър Карамфилов добавя: „Да се отдадеш на радостта, на празника, какъвто е самият живот, и да се оставиш това усещане да те носи. Това е философията на песента, а и на живота.“

„Всеки танцува там“ се появява като почит към Луис Армстронг в концертната програма на Марина Господинова „Златните години на джаза“. Предстои да излезе в албума Come Dance with Me догодина. „В повечето от песните танцът присъства в текста. Иска ми се да създам леко, интимно усещане за музиката, така че хората, когато чуят този албум, да поискат да прегърнат любимия човек и да започнат да танцуват.“ – описва намерението си Марина Господинова.

„Повече да празнуваме, по-малко да тъгуваме.“ – пък казва Димитър Карамфилов за посланието на видеото, заснето от Васил Къркеланов във и пред стопанисвания от него джаз клуб In The Mood. Участват танцьори от Lindy Hop Bulgaria и Swinging Monkeys, а настроение добавят три оперни певици от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, които изявяват желание да се включат – Дари Бракалова, Габриела Йорданова и Александрина Спасова.

Приобщаването е една от чертите на Ню Орлиънс. Другата – пътят заедно, уличното шествие. Този аспект е търсен от Димитър Карамфилов при оформянето на звука на песента, също и от режисьора Васил Къркеланов, който дори извежда музикантите на парад пред клуба. „Целият снимачен ден бе изпълнен със закачки и забава и това се е уловило в клипа.“ – коментира Димитър Карамфилов.

Песента е създадена с подкрепата на „Музикаутор“, а видеото – на Национален фонд „Култура“. За премиерата му Марина Господинова избира своя рожден ден – 23 декември. То излиза в YouTube в часа на интервюто ни.

В записите на песента участват музиканти, за които авторката и изпълнителка казва, че изключително много обича и им е благодарна – Мишо Йосифов, Вили Стоянов, Иван Йорданов, Шибил Бенев, Константин Костов, Атанас Попов и, разбира се, Димитър Карамфилов. „Все хора, с които от дълги години работя и наистина съм много щастлива с тях.“ – признателна е тя. Съставът за видеото е малко по-различен заради ангажименти на някои от инструменталистите. Записът на песента е направен от Георги Гогов в студио „Доли“, а постпродукцията е на Димитър Ганчев.

Целия албум Come Dance with Me в предпремиерно изпълнение чухме за първи път в Шумен на Младежки фестивал „Деца на джаза“ през 2024 г., когато Марина Господинова го представи в квартет с Константин Костов, Димитър Карамфилов и Атанас Попов. Тогава темата бе вокалното изкуство и тя бе един от двамата основни преподаватели заедно с Вики Алмазиду. Фестивалът се организира от Общински младежки дом – Шумен и Jazz FM с подкрепата на Министерството на културата, Община Шумен и социално отговорния местен бизнес. Марина Господинова и Димитър Карамфилов изразиха възхищението си от нивото на талант на младите дарования от цялата страна, които се обучаваха на фестивала, както и от разкошната, както я определиха те, публика. И пожелаха на слушателите ни: „Нека да танцуват душите ви и да празнуваме живота.“