Половин век Кийт Джарет в три концертни албума в „Джаз емоции“ по Jazz FM: от Кьолн през 1975 г. и от Deer Head Inn през 1994 г., втора част на който излезе през 2024 г.

Как Кийт Джарет променя хода на музикалната история проследяваме в двете издания на предаването на Jazz FM за музика на живо „Джаз емоции“ тази седмица. Връщаме се към сензационния The Köln Concert (1975 г.) и слушаме музика от двата албума с изпълнения от исторически клуб в Пенсилвания през 1992 г. – At The Deer Head Inn (1994 г.) и The Old Country (More From The Deer Head Inn) (2024 г.). И трите са записани и издадени от компанията ECM.

От проведен във възможно най-трудни обстоятелства концерт се появява албум с два рекорда – най-продаваният солов в историята на джаза и най-продаваният пиано албум. Историята на концерта в Кьолн на Кийт Джарет на 24 януари 1975 г. показва как човек може да постигне величие във възможно най-големи трудности. И как, преодолявайки изпитанията, получаваме своя звезден миг.

Концертът е организиран от най-младата продуцентка в Германия. Ева Брандес е само на 18 години. Операта в Кьолн е осигурила рояла „Бьозендорфер“, но не желания от пианиста модел, нещо повече – инструментът е в лошо състояние. Грешката е открита късно и няма как да се поправи. Изморен и изнервен, а освен това – гладен, изморен и със здравословни проблеми, на няколко пъти Кийт Джарет отказва да излезе на сцената. Но залата с 1400 места отдавна е разпродадена, а техниката за запис на компанията ACT – монтирана. С роял, само част от клавишите на който са в изправност, Кийт Джарет единствено може да импровизира. Той първо опознава възможностите на инструмента, но в този момент прави и открития за музиката, от които се удивлява. В записа чуваме неговите спонтанни реакции с възклицания. Публиката е подкрепяща – тя слуша свой любимец, а в началото реагира с оживление, когато чува темата от звуковия сигнал за начало на представлението. По-късно Джарет казва, че не е направил това умишлено, но реакцията на слушателите му е дала кураж. Следва концерт от малко повече от час, в който пианистът показва колко много можеш да направиш от привидно толкова малко. Голямо е обаче желанието за музиката, което го издига на друго ново в майсторството.

От тогава са минали 50 години, а концертът в Кьолн остана в историята и продължава да бележи времето с подвига на Джарет. Със стореното тогава той става световна супер звезда, но не забравя откъде е тръгнал… И когато в началото на 90-те клубът, в който Джарет за първи път свири пред публика, има нужда от подкрепа, за да продължи да съществува, той оказва помощ. В Deer Head Inn в Пенсилвания той има първите си изяви през публика, когато е на 16 години – дете-чудо на пианото, застанал пред този инструмент на 3-годишна възраст. Но по онова време в клуба той сяда на барабаните в съвместно музициране с приятели и напълно непознати.

Страннопримницата Deer Head Inn е високо в планината в малко селище близо до магистрала. Това е най-старият джаз клуб в Съединените щати. Странноприемницата отваря врати през 1853 г. и през десетилетията дава сцена на величия като Зуут Симс, Стан Гец, Кийт Джарет. Закупилите го през 1950 г. собственици го предават на дъщеря си и нейния съпруг през 1992 г. и именно този нов етап от съществуването е белязан от изявата на пианиста с неговото трио. Над 200 души препълват пространството, за да слушат вдъхновената му музика.

Репертоарът представя Кийт Джарет като музикант със задълбочено познание за джаза и неговата традиция. В него има поне по една пиеса от всяко десетилетие от 20-те до 70-те и от най-близкото минало – от 1990 г. В свиренето той е напълно освободен и много сантиментален. Освен че се завръща там, където има първите си професионални изяви преди повече от 30 години, за да даде бъдеще, той е отново с Пол Мотиан след 16-годишно прекъсване. Барабанистът е член на първата формация на Кийт Джарет след напускането му на групата на Майлс Дейвис. Гари Пийкок пък е контрабасистът в актуалния тогава проект на пианиста. Триото, събрало се за първи и последен път, свързва началото със сегашния момент. То е в синхрон с каузата на концерта – нещо значимо от миналото да продължи да съществува. Първоначално – през 1994 г., е издадена една серия от изпълнения от този концерт – At The Deer Head Inn, а 30 години по-късно – и втора – The Old Country (More From The Deer Head Inn). Символично първата пиеса отбелязва момента точно преди Кийт Джарет да започне своята самостоятелна кариера – Solar на Майлс Дейвис, с когото Джарет експериментира в модерния звук през периода от 1968 до 1971 г.

Концертът носи късмет на Deer Head Inn. 32 години по-късно той продължава да посреща почитателите на джаза, като им осигурява гостоприемство в изящна обстановка в тематично обзаведени стаи на етажите над клуба. Той посреща множество величия – Фред Хърш, Пат Матини, Марк Мърфи, Бил Шарлъп – и развива обхвата на своята дейност. Днес клубът има и собствен лейбъл, чрез който издава концертите, на които е домакин.

Дати на издаване:

The Köln Concert, 30 ноември 1975 г.

At The Deer Head Inn, 1 април 1994 г.

The Old Country (More From The Deer Head Inn), 8 ноември 2024 г.

