Пианистът Лорънс Фийлдс с дългоочакван дебютен албум, наречен To the Surface

През последните години свързваме името на талантливия американски пианист Лорънс Фийлдс с имена като Крисчън Скот Атунде Аджуа, Бранфорд Марсалис, Тери Лин Карингтън, а така също и с участието му в групите Classic Quartet на Джо Ловано, Sax Supreme Quartet с Крис Потър и Sound Prints с Ловано и Дейв Дъглас. Българската публика познава Фийлдс от гостуването му в България с тромпетиста Крисчън Скот на фестивала A to JazZ през 2019 г. и като член на нюйоркския квартет на Петър Славов, представил се на Plovdiv Jazz Fest през същата година.

Трупайки опит от съвместната си работа с толкова обогатяващи музиканти, Лорънс Фийлдс постепенно изгражда своето усещане за музика и естетика, натрупва увереност и оригинални идеи и ето че след дълго очакване най-сетне той поема в нова посока от кариерата си, записвайки своя дебют To the Surface. „Чаках да изразя толкова много неща и този албум е само началото на процеса. Това е нещо, което много ме вълнува. Намирам се в момент от живота си, който изглежда подходящ за тази стъпка и много се вълнувам да изнеса това „на повърхността“, за да го споделя с всички вас.“ – казва пианистът и допълва: „Заглавието на албума - To the Surface, представлява буквалното извеждане на повърхността на идеи, звуци и композиции, които са се изграждали с години. Това също така е особено значима фаза от моя живот, в която натрупвам неща, които до момента съм споделял чрез музиката на други хора и преминавам към извеждане на собствената си визия на преден план.“

В To the Surface Лорънс Фийлдс залага и развива своята идея да създава „честна музика“, оставайки верен на себе си и следвайки вътрешния си глас. Само така публиката има възможност да се докосне до автентичността на артиста и да го опознае в цялото му очарование и творческо богатство. „Този вид музика е оказал най-голямо влияние върху мен през целия ми живот и искам да споделя различен, личен звук, който добре отразява кой съм аз.“ – обяснява Фийлдс.

Другият много важен момент в създаването на албума To the Surface е приятелството, окриляващо пианиста. За него той споделя: „Не можех да поискам по-добри спътници от Кори Фонвил и Ясуши Накамура. Благодарен съм за тяхната сплав от топлина, любов, енергия и майсторство, която дава живот във всеки един момент от звукозаписа. Песента Yasorey е кръстена на двамата и демонстрира магията, която се случва, когато техните убедителни и красноречиви стилове на свирене се комбинират.“ Със своето трио от брилянтни музиканти Лорънс Фийлдс музицира уверено, освободено и завладяващо, създавайки наситена с различни емоции музикална картина, а удоволствието от слушането на хубава музика е подплатено от две непреходни ценности – искреността и приятелството.

Дата на издаване: 2 февруари 2024 г. от Rhythm ‘N’ Flow Records