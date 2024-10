Певицата и пианистка Елина Дашина изненадва с различна музикална посока в песента си Do Not Let It Go

Певицата и пианистка Елина Дашина представя в ефира на Jazz FM новата си песен - Do Not Let It Go, с която поема в нова музикална посока, ориентирана повече към динамичното поп-фънки звучене. Водещи за творчеството на Елина са огромната ѝ любов към пианото, теми като мечтите, любовта, и щастието, а сред големите ѝ удовлетворения е да бъде част от смислено изкуство, което носи послание.

„Музиката на тази песен създадохме отдавна заедно с Павлин Бъчваров, който преди години беше част от група P.I.F. и от джаз проекта Global Society. Записахме песента в друго студио, тя беше с джаз аранжимент. Сега от позицията на времето, на опита, който съм натрупала, реших да се върна към нея. Боян Христов направи новия аранжимент и ме провокира с нова стилистика. В началото дори бях малко притеснена дали ще мога да отговоря на звука, на тази пулсация на фънка. Мисля, че много хубаво се получи. Наистина съм много щастлива от резултата.“ – разказва Елина Дашина в ефира на Jazz FM радио. Тя е авторка на текста на английски език. В записа участват Тодор Бакърджиев (тромпет), Йолина Чолакова (цигулка), а Боян Христов освен с аранжимента допринася и с бекинг вокалите.

Режисьор и оператор на видеоклипа е Виктор Милушев. За главната мъжка роля е поканен Васил Дипчиков - един от най-забележителните млади танцьори, солист на балет „Арабеск“. Той влиза в образа на самоуверен танцьор - спонтанен, чупещ стереотипи, бунтар по душа, оригинален, нестандартен, който изразява себе си чрез своя талант. В преплитането на два свята, свързани чрез магията на музиката и танца, е заложено основното послание на песента - изкуството и любовта преобразяват и променят. Хореографията в клипа създават Виктория Петрова и Васил Дипчиков. Видеото е заснето в концертната зала „Биад“ („Пространство 108“).

Целия разговор на Таня Иванова с Елина Дашина може да чуете чрез плейъра под основната снимка.