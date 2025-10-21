Първата написана от Майкъл Бубле песен е акцент в новото разширено издание на излезлия преди 20 години албум It’s Time

20-ата годишнина от излизането на втория си албум It’s Time Майкъл Бубле празнува с юбилейно издание, в което се публикуват за първи път два студийни записа от тогавашните сесии и три изпълнения от концерти, ремикс и ремастъри. Музиката е толкова много, че албумът излиза на два компактдиска с общо 25 заглавия. It’s Time излезе през 2005 г., две години след едноименния му дебют, с продуценти – трио от легенди – Дейвид Фостър, Умберто Гатика и Томи ЛиПума. Той оглавява класацията за джаз албуми на „Билборд“ и достига до номер 7 в „Билборд 200“. Пробивът му отбелязва и началото на тенденция джазът да се завръща в центъра на интересите на най-разнообразни аудитории като популярна музика. От оригиналното издание до момента са продадени над 10 милиона екземпляра.

След първия едноименен албум само с джаз стандарти от 2003 г., It’s Time вече извежда на преден план многостранния интерпретационния талант на младия вокалист, тогава на 30-годишна възраст. Той включва джаз, латино и поп стандарти, което го изявява като мултижанров артист с отношение към популярната музика, в чието поле той успя да върна джаза. Албумът започва с неговата знакова интерпретация на Feeling Good, която е от редките примери на песен с втори емблематичен изпълнител след първия записал я артист, в случая – Нина Симон през 1965 г. В новото издание е публикуван и неин концертен запис от същата 2005 г.

Особено забележително е, че след дебюта само с кавъри, в It’s Time Майкъл Бубле вече се изявява като автор. Home бе първата написана от него песен и едва сега разбираме, че тогава е била записана още една, която е създадена 14 години по-рано – Just Like You. Темата и на двете е искрата на любовта. Но ако в издадената навремето идеята е за уют и спокойствие във взаимността, то в тази, която за първи път чуваме сега, е за полет при съдбовната среща на две сродни души. Любовта го окрилява да напише Home, вдъхновен от тогавашната си годеница Деби Тимус, която много му липсва, докато той е на турне в Италия. Home в юбилейното издание фигурира два пъти – и в оригиналната си версия, и като ремикс, в който инструменталът е така съчетан с гласа, че се създава усещане за емоционална буря. И ако тя е в традицията на поп музиката, а и само текстът е негов, то по-ранната, но издадена едва сега Just Like You е класически суинг, което показва как още като тийнейджър Майкъл Бубле страстно е обичал този жанр.

Втората неиздавана досега песен е баладата I'll Be Seeing You. Безспорни бисери сред другите публикувани сега изпълнения са баладите Softly As I Leave You и My Funny Valentine в запис на живо със соло на тромпетиста Джъстин Рей.

По повод албума в интервю за нидерландското списание Numéro Майкъл Бубле коментира: „Преизпълнен съм с чувства за прекрасните хора, с които съм работил, за семейството и за приятелите, които са ми помагали. Същевременно трезво осъзнавам, че съм по-близо до края, отколкото до началото. Това е урок да живееш в настоящето в благодарност. Обичам музиката, тя никога не остарява. Обичам да гледам филми и концерти, да откривам нови гласове, да наблюдават как се развива музиката. Обичам да настръхвам от вълнение. Аз съм строител. Лесно е да рушиш, трудно е да градиш.“ На финала на интервюто няколко въпроса разкриват повече за него от това, което знае широката публика. Сред всички музикални легенди той би избрал да изпее дует с Дийн Мартин. А какво го държи здраво стъпил на земята? „Имам прекрасно семейство, съпруга, която ни води, и четири невероятни деца, заради които добре зная какви са приоритетите ми в живота.“ – отговаря той. Според него почитателите му биха били изненадани да научат, че някои от най-големите му страсти са да играе виртуален футбол, да слуша класическо кънтри и да гледа филми с участието на Юджийн Леви.

Майкъл Бубле е носител на 5 награди „Грами“ от 12 номинации, както и на 15 „Джуно“. Миналата година той издаде сборен албум с 21 песни. През звукозаписната си кариера Майкъл Бубле е продал над 75 милиона екземпляра от своите албуми – от тях 6 са мултиплатинени. За безпрецедентния трети последователен път той ще бъде треньор в The Voice по NBC. В предходните два сезона състезатели от неговия отбор излязоха победители.

Дата на издаване: 10 октомври 2025 г. от Reprise / „Орфей мюзик“

И докато слушаме албума в програмата на Jazz FM, поставяме специален акцент върху концертната дейност на Майкъл Бубле в предаването ни за музика на живо „Джаз емоции“ във вторник от 21 ч. и в събота от 19 ч.

It's Time 20th Anniversary Deluxe Edition

1. Feeling Good

2. A Foggy Day (In London Town)

3. You Don't Know Me

4. Quando, Quando, Quando (with Nelly Furtado)

5. Home

6. Can't Buy Me Love

7. The More I See You

8. Save the Last Dance for Me

9. Try a Little Tenderness

10. How Sweet It Is

11. Song for You (feat. Chris Botti)

12. I've Got You Under My Skin

13. You and I

14. Mack The Knife (Remastered)

15. Dream A Little Dream Of Me (Remastered)

16. Just Like You (Previously Unreleased)

17. Home (Remix) (Remastered)

18. I'll Be Seeing You (Previously Unreleased)

19. Nice 'n' Easy (Remastered)

20. Softly As I Leave You (Remastered)

21. It's All In The Game (Remastered)

22. I'm Beginning To See The Light (Remastered)

23. Feeling Good (Live 2005) (Remastered)

24. You'll Never Know (Live 2005) (Remastered)

25. My Funny Valentine (Live 2005) (Remastered)