Отвъд жанровете в полето на силните послания: No More Water: The Gospel Of James Baldwin на Мишел Ндегеочело

Вокалистката и мултиинструменталистка Мишел Ндегеочело, която продължава да бъде един от най-провокативните артисти на нашето време, издаде новия си албум No More Water: The Gospel Of James Baldwin, който е концептуален и е посветен на американския писател, поет и активист Джеймс Болдуин. Тази година се навършва век от рождението му. No More Water е вторият албум на Ндегеочело за Blue Note Records. Той се появява след дебюта ѝ за компанията през 2023 г. The Omnichord Real Book, донесъл ѝ награда „Грами“ в категорията „Най-добър алтернативен джаз албум“.

Мишел Ндегеочело познава добре творчеството и идеите на Джеймс Болдуин. През 2016 г. тя създава театрален проект в негова чест за Harlem Stage Gatehouse, който съчетава църковна служба със спонтанен джем сешън. Животопроменящи за Ндегеочело се оказват есетата на Болдуин, събрани в колекцията The Fire Next Time. Тя ѝ служи като духовна книга, даваща ѝ възможност да се изправи пред страховете си и несправедливостите в живота, да преодолее лични травми и да намери своя път. „Тази книга беше откровение за мен и успокои сърцето ми по толкова много начини.“ – споделя басистката. Албумът No More Water е вдъхновен от идеите, вплетени в есетата на Болдуин и засяга теми като религията, расата, властта, сексуалността и др.

No More Water е копродуциран от Ндегеочело и китариста Крис Брус и включва още Джъстин Хикс (вокали), Джош Джонсън (саксофон), Йебин Бруни (клавишни) и Аби Раундс (барабани). Сред специалните гости в албума са писателят и критик, носител на награда „Пулицър“ Хилтън Алс и поетесата, spoken word артист и активистка с ямайски корени Стейсиан Чин. Мишел Ндегеочело се занимава с музика професионално от началото на 90-те г. В момента е на 55-годишна възраст и в своя 14-ти албум като лидер тя разкрива ранимост и сила чрез музика, извираща от най-съкровените кътчета на сърцето ѝ.

No More Water не е само албум, който въздейства на емоционално ниво. Той те обогатява и те кара да разсъждаваш, да търсиш начини да промениш себе и средата, в която живееш. Изискват се известни познания, за да се вникне в концепцията на проекта и тя да бъде разбрана в дълбочина. С No More Water: The Gospel Of James Baldwin Мишел Ндегеочело осмисля по нов начин своя вътрешен свят и света, който споделяме. Артистичната ѝ смелост я отвежда отвъд жанровете в полето на силните послания.

Дата на издаване: 2 август 2024 г. от Blue Note Records